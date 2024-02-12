Memur olmak isteyene Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur olma fırsatı! KEGM'nde büro personeli olmak için KPSS'ye girmek yetiyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3 Memur Alacak! Başvuru Şartları ve Süreleri Neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanla, farklı alanlarda çalıştırmak üzere 3 memur alımı yapacağını duyurdu. İlana göre, alım İstanbul ilinde gerçekleştirilecek ve adayların ön lisans mezunu olmaları gerekecek. haber7.com olarak, bu haberimizde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün memur alımı ilanına nasıl başvurabileceğinizi ve hangi şartları taşımanız gerektiğini anlattık.





KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI YAPILACAK KADROLAR



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete ve İŞKUR’da yayımladığı ilanda, alım yapacağı kadroları şu şekilde açıkladı:

3 Büro Memuru ( Genel ) ( 2 Engelli ve 1 Eski Hükümlü ),

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, memur alımı için adaylardan hem genel hem de özel koşullar istediğini bildirdi. Genel koşullar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

Özel koşullar ise şunlar:

Üniversitelerin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden ön lisans düzeyinde mezun olmak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen eski hükümlü belgesine veya aynı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumunu belgelendirmek.

Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

Ms Office programlarını bilmek.

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

Geçerlilik süresi dolmamış olan KPSS den EKPSS / KPSS P93 puan türünden en az 1 puan almış olmak.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, memur alımı için başvuru sürecini şu şekilde duyurdu:

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde yapılmalıdır.

Başvurular, istenen belgelerle birlikte şahsen yapılmalıdır.

Başvuru tarihleri: 12 - 16 Şubat 2024

Başvuru adresi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İSTANBUL

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı yapıyor mu?

Evet, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanla, farklı alanlarda çalıştırmak üzere 3 memur alımı yapıyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı ilanı nerede yayınlandı?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı ilanı, Resmi Gazete ve İŞKUR’da yayınlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı için başvuru koşulları neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı için başvuru koşulları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi genel koşullardır. Ayrıca, her kadro için farklı ön lisans mezuniyeti, eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan belgesi, analitik düşünme, çözüm odaklılık, sorumluluk alma, Ms Office bilgisi, yaş sınırı ve KPSS puanı şartı da aranmaktadır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı için başvuru nasıl yapılır?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü memur alımı için başvuru, istenen belgelerle birlikte şahsen yapılır. Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gündür. Başvuru adresi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İSTANBUL’dur.