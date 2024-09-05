Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

2024 yılında kamuya yapılacak memur alımları kapsamında, 2828 Sayılı Kanun ile KPSS’siz memur alımı başvuruları başladı. Farklı kamu kurum ve kuruluşları, toplamda 126 memur alımı için ilan yayımladı. Başvuru yapacak adaylar, lise, ön lisans ve lisans mezunları için belirlenen kontenjanlara göre tercih yapabilecekler. Başvurular, 4 Eylül 2024 tarihinde başlayıp 20 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

KPSS şartı aranmadan yapılacak memur alımları, Aile Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve belirli şartları taşıması gerekiyor.

126 MEMUR ALIMI YAPILACAK

2828 Sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan memur alımları, toplamda 126 kişilik kontenjan ile gerçekleştirilecek. SGK, TCDD, EGM, TEDAŞ, GİB gibi çeşitli kurumlar, bu süreçte personel alımına dair ilan yayımlamış durumda.

İşte ilgili kontenjanlar:

SGK MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için toplamda 26 memur alımı yapacak. Kontenjanlar şu şekilde:

Lise Mezunu: 6 memur,

6 memur, Ön Lisans Mezunu: 14 memur,

14 memur, Lisans Mezunu: 6 memur.

TCDD MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), ön lisans ve lisans mezunu adaylar için toplamda 25 memur alımı gerçekleştirecek:

Ön Lisans Mezunu: 13 memur,

13 memur, Lisans Mezunu: 12 memur.

EGM MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), lisans mezunu adaylar için 14 memur alımı yapacağını duyurdu. Bu kontenjan, güvenlik sektörü için önemli bir fırsat sunuyor:

Lisans Mezunu: 14 memur.

TEDAŞ MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), toplamda 13 memur ve mühendis alımı yapacak:

Lisans Mezunu: 10 memur,

10 memur, Mühendis: 3 mühendis.

GİB MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), toplamda 44 lisans mezunu memur alımı yapacak. Bu kontenjan, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ilgi duyan adaylar için önemli bir fırsat:

Lisans Mezunu: 44 memur.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2828 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak memur alımı için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Aile Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre, başvuru yapacak adaylarda aranan temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

Bu şartları taşıyan adaylar, başvuru yapmaya hak kazanıyor.

TERCİH DÖNEMİ VE TARİHLERİ

Memur alımı için başvurular, 4 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 20 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, bu tarihler arasında tercihlerini yapabilecek ve başvurularını tamamlayabilecekler.

Başvuru sürecine dair detaylar, tercih kılavuzunda belirtilmiş olup, adayların tercih işlemlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyor. Adaylar, tercih kılavuzunda yer alan bilgileri dikkatlice inceleyerek başvurularını tamamlamalılar.

BAŞVURU SÜRECİ VE İLANIN DETAYLARI

KPSS şartı olmadan memur alımı yapılacak olan bu süreçte, 2828 Sayılı Kanun kapsamında yetiştirme yurtlarından mezun olmuş adaylar da başvuru yapabilecek. Bu kanun kapsamında yapılan alımlar, özellikle yurtlarda yetişmiş bireylerin kamu sektöründe istihdam edilmesine yönelik önemli bir fırsat sunuyor.

Başvuru yapmak isteyen adayların başvurularını, Aile Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekiyor. Adaylar, kılavuzda belirtilen başvuru şartlarını ve süreçleri dikkatlice inceleyerek, başvurularını zamanında tamamlayabilirler.