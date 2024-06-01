Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! 2 dakikada başvurunuzu yapın

Memur olmak isteyenlere müjde! Birçok kurum memur alımına başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YENİ MEMUR ALIMLARI BAŞLADI
Yapılan son duyurulara göre Sağlık Bakanlığı bünyesine Sözleşmeli Sağlık Personeli, Diyetisyen, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Doktor, Uzman Doktor olmak üzere 36 bin personel alımı yapılacak. Aynı zamanda birçok farklı kamu kurumu da memur alımı yapacak. KVKK 23 Haziran tarihinde yazılı sınav yaparak 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesine Mekatronik Bakım Onarımı, Elektrik, Endüstriyel Otomasyon ve birçok kadro için 390 sürekli işçi alımı yapacak. TÜİK bünyesine Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi, Veri Yönetimi Daire Başkanlıkları için 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak. Başvurular 3 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesine Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni kadrolarına 12 sözleşmeli personel alımı yapılacak, başvurular 21 Mayıs ile 4 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Kırıkkale Üniversitesi bünyesine Büro Personeli, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant gibi kadrolar için toplam 121 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 KPSS puanlarına göre 20 bin Sözleşmeli Öğretmen ataması yapacak, mülakatlar 1 Temmuz tarihinde yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesine BESYO ve Adalet bölüm mezunu, en az B sınıfı ehliyete sahip Zabıta Memuru alımı yapacak. Başvurular 24 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Güncel olarak alım yapan kurumlar, kadro sayıları ve alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde;
Sağlık Bakanlığı
36.000
Sözleşmeli Sağlık Personeli
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
15
Uzman Yardımcısı
TÜRKŞEKER
390
Sürekli İşçi
TÜİK
21
Sözleşmeli Bilişim Personeli
Namık Kemal Üniversitesi
12
Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni
Kırıkkale Üniversitesi
121
Büro Personeli, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant
MEB
20.000
Sözleşmeli Öğretmen
İzmir Büyükşehir Belediyesi
36
Zabıta Memuru
Türkiye Sağlık Enstitüleri
30
Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Şoför
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri
8
Hemşire, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Koruma Güvenlik Görevlisi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
30
Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknik Hizmet Personeli