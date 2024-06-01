Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! 2 dakikada başvurunuzu yapın

Memur olmak isteyenlere müjde! Birçok kurum memur alımına başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ MEMUR ALIMLARI BAŞLADI

Yapılan son duyurulara göre Sağlık Bakanlığı bünyesine Sözleşmeli Sağlık Personeli, Diyetisyen, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Doktor, Uzman Doktor olmak üzere 36 bin personel alımı yapılacak. Aynı zamanda birçok farklı kamu kurumu da memur alımı yapacak. KVKK 23 Haziran tarihinde yazılı sınav yaparak 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesine Mekatronik Bakım Onarımı, Elektrik, Endüstriyel Otomasyon ve birçok kadro için 390 sürekli işçi alımı yapacak. TÜİK bünyesine Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi, Veri Yönetimi Daire Başkanlıkları için 21 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak. Başvurular 3 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesine Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni kadrolarına 12 sözleşmeli personel alımı yapılacak, başvurular 21 Mayıs ile 4 Haziran tarihlerinde yapılacak.





Kırıkkale Üniversitesi bünyesine Büro Personeli, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant gibi kadrolar için toplam 121 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 KPSS puanlarına göre 20 bin Sözleşmeli Öğretmen ataması yapacak, mülakatlar 1 Temmuz tarihinde yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesine BESYO ve Adalet bölüm mezunu, en az B sınıfı ehliyete sahip Zabıta Memuru alımı yapacak. Başvurular 24 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Güncel olarak alım yapan kurumlar, kadro sayıları ve alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı

36.000

Sözleşmeli Sağlık Personeli

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

15

Uzman Yardımcısı

TÜRKŞEKER

390

Sürekli İşçi

TÜİK

21

Sözleşmeli Bilişim Personeli

Namık Kemal Üniversitesi

12

Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni

Kırıkkale Üniversitesi

121

Büro Personeli, Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri, Laborant

MEB

20.000

Sözleşmeli Öğretmen

İzmir Büyükşehir Belediyesi

36

Zabıta Memuru

Türkiye Sağlık Enstitüleri

30

Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Şoför

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri

8

Hemşire, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli, Koruma Güvenlik Görevlisi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

30

Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknik Hizmet Personeli