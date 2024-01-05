Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! KPSS puanı tutan o kadrolardan birini kapacak

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), merkez teşkilatında görevlendirmek üzere Uzman Yardımcısı alımına yöneliyor. Personel alımı kontenjanları 3 farklı alan üzerinde dağıtılmış durumda.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, genel idare hizmetleri sınıfından 8. ve 9. dereceli kadrolarda çalıştırılmak üzere toplam 10 Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı alacak. Başvurular, 8 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında online olarak https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.





Başvuru Koşulları:

Adaylardan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen kriterlere uymaları isteniyor. Ana başlıklar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, erkek adayların askerlikle herhangi bir ilişiğinin olmaması veya askerlik görevini tamamlamış olma, suç kaydının bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması, kamu haklarından yoksun olmama ve en az dört yıllık üniversite eğitimini tamamlamış olma şartları yer alıyor.

Ayrıca, 2022 veya 2023 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) meslek bilgilerine göre ilgili puan türünden en az 80 puan almış olma şartı aranıyor. Başvuracak adayların 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 yaş sınırlamasına uymaları gerekiyor.





Başvuruların 8 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacağı açıklandı. Adaylar, gerekli bilgileri edinmek için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirler.