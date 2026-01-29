Menteşe'de Tarım Arazileri İçin Kapsamlı Saha İncelemesi

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yağış kaynaklı zarar riskine karşı Düğerek, Ortaköy, Karabağlar, Yeşilyurt ve Kafaca'da tarım arazilerini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:37
Menteşe'de Tarım Arazileri İçin Kapsamlı Saha İncelemesi

Menteşe'de Tarım Arazileri İçin Kapsamlı Saha İncelemesi

Ekipler yağış sonrası olası zararları tespit etmek için sahaya indi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, son dönemdeki yağışların ardından muhtemel tarımsal kayıpların önüne geçmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir saha incelemesi başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içindeki tarımsal parsellerde dolu, sel ve su birikintilerinin yol açabileceği olumsuz etkileri tespit etmek için teknik incelemeler gerçekleştirildi. Çalışmalar, riskli noktaların belirlenmesi ve hızlı müdahale planlarının hazırlanması amacıyla yürütülüyor.

Özellikle drenaj ve su baskını riski taşıyan alanlarda yerinde gözlemler yapıldı. İncelemeler; Düğerek, Ortaköy, Karabağlar, Yeşilyurt ve Kafaca mahalleleri başta olmak üzere birçok tarım parselini kapsayacak şekilde sürdü.

Ekipler fiziksel incelemelerin yanı sıra mahalle muhtarları ile doğrudan iletişim kurdu. Üreticilerin güncel durumu hakkında bilgi alınırken, olası mağduriyetlere hızlı müdahale için koordinasyon kanallarının açık tutulduğu bildirildi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizdeki tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak ve çiftçilerimizin emeklerini korumak adına, iklimsel olayların arazilerimiz üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ağı sayesinde sahadaki her gelişmeden anında haberdar oluyoruz".

İncelemelerin sonuçlarına göre, ihtiyaç duyulan bölgelerde teknik destek ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı.

MENTEŞE’DE TARIM ARAZİLERİNE SIKI TAKİP EKİPLER SAHAYA İNDİ

MENTEŞE’DE TARIM ARAZİLERİNE SIKI TAKİP EKİPLER SAHAYA İNDİ

MENTEŞE’DE TARIM ARAZİLERİNE SIKI TAKİP EKİPLER SAHAYA İNDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Gençlerden Başlık Parası Eylemi: 1 Milyon TL Talepleri
2
Bitlis'te Karda Kızaklı Yem Mesaisi: Başhan Köyü'nde Meşe Dalları Hayvanlara İndiriliyor
3
Bingöl'de Yoğun Sis Görüşü Azalttı — Sürücüler Zor Anlar Yaşadı
4
Başkan Şadi Özdemir'den Kızılcıklı'ya Hızlı Yanıt: Ağaçlandırma Başladı
5
Malatya'da Karla Mücadele Kameralara Yansıdı: Kırsalda Yer Yer 1 Buçuk Metre
6
Gönüllüler 'Yeşil Vatan' için Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi Aldı
7
Palandöken'de 2 Metre 32 santimetre ile kar kalınlığı rekoru

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları