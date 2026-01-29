Menteşe'de Tarım Arazileri İçin Kapsamlı Saha İncelemesi

Ekipler yağış sonrası olası zararları tespit etmek için sahaya indi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, son dönemdeki yağışların ardından muhtemel tarımsal kayıpların önüne geçmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir saha incelemesi başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içindeki tarımsal parsellerde dolu, sel ve su birikintilerinin yol açabileceği olumsuz etkileri tespit etmek için teknik incelemeler gerçekleştirildi. Çalışmalar, riskli noktaların belirlenmesi ve hızlı müdahale planlarının hazırlanması amacıyla yürütülüyor.

Özellikle drenaj ve su baskını riski taşıyan alanlarda yerinde gözlemler yapıldı. İncelemeler; Düğerek, Ortaköy, Karabağlar, Yeşilyurt ve Kafaca mahalleleri başta olmak üzere birçok tarım parselini kapsayacak şekilde sürdü.

Ekipler fiziksel incelemelerin yanı sıra mahalle muhtarları ile doğrudan iletişim kurdu. Üreticilerin güncel durumu hakkında bilgi alınırken, olası mağduriyetlere hızlı müdahale için koordinasyon kanallarının açık tutulduğu bildirildi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizdeki tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak ve çiftçilerimizin emeklerini korumak adına, iklimsel olayların arazilerimiz üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ağı sayesinde sahadaki her gelişmeden anında haberdar oluyoruz".

İncelemelerin sonuçlarına göre, ihtiyaç duyulan bölgelerde teknik destek ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı.

