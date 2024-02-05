Merkür 23 Şubat'a kadar kova burcunda: Hayatınızda neler değişecek?

Dinçer Güner: Kendimize Güvenelim

Merkür bugünden itibaren kova burcuna giriyor ve 23 Şubat’a kadar bu burçta kalacak.

Merkür, temel olarak nasıl düşündüğümüzü, nasıl karar verdiğimizi, neleri okuduğumuzu, nasıl algıladığımızı, kendimizi nasıl ifade ettiğimizi belirler. Kova burcunda olduğu sürece, bu konularda kova özelliklerini yansıtacaktır.

Merkür kova burcunda ilerlerken, teknolojiye daha çok ilgi duyar, bilimsel gelişmeleri yakından izler, toplumsal konularda daha çok sesimizi çıkarırız. Yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurmak için de iyi bir zaman dilimidir. Sosyal ilişkilerimiz canlanır. Arkadaş edinip, arkadaşlarla bol bol zaman geçirip sohbet ederiz. Haberleşme ve iletişim, bilgi alışverişi ve paylaşımı artar. Daha açık ve samimi bir iletişim tarzı benimseriz. Bazen bu, beklenmedik, hatta şok edici olabilir.

Hepimiz olaylara daha mantıklı, tarafsız, yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla yaklaşmaya başlarız. Haklara, eşitliğe, politik ve sosyolojik kurallara daha çok önem veririz. Özgürce düşünmek, özgürlüklerimize sahip çıkmak isteriz. Sınırlayıcı durumlar veya ilişkilerden kaçınma eğiliminde olabiliriz. Ayrıca, bu geçiş bizi daha bağımsız düşünmeye ve kendi kendimize kararlar vermeye cesaretlendirebilir.

Merkür’ün kova burcundaki bu süreci, genel olarak zihinsel uyanış ve sosyal farkındalık zamanı olarak nitelendirebiliriz. Yenilikçi fikirler ve özgürlük peşinde koşarken, bu süreçte geliştirdiğimiz iletişimler ve projeler geleceğe yönelik önemli adımlar olabilir.

Sosyal ağlarda, sosyal medyada, sitelerde, web ağlarında kendimizi tanıtmak, anlatmak ve yeni bağlantılar kurmak isteği duyarız. İşin güzel yanı, bunları yapabilecek enerjiye sahip oluruz.