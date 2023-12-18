Mermer temizliğinin küçük tüyosu! Tek seferde ayna gibi yapıyor

Mermerlerin temiz ve parlak görülmesi önemlidir. Sağlık açısından dikkat edilmelidir. Mermer temizliği püf noktaları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

MERMERLER ARTIK PARILDAYACAK!

Mutfak tezgahlarında mermerlerin temiz ve parlak görünmesine dikkat edilmektedir.

Mutfak tezgahının temiz, hijyenik olması sağlık açısından önemlidir. Çay, kahve, sarı lekelerden kurtulmak oldukça basit. Hijyen açısından da önemlidir. Doğal malzeme olan mermer bakteri, mikropların ürediği bir ortamdır. Doğru temizlik yöntemleriyle sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Siyah mermer kullananların en büyük problemi su lekeleridir. Siyah mermerler için çözüm karbonattır.

Nemli bezle mermeri silin. 2 paket karbonata su ekleyin ve karıştırın. Tezgaha karışımı döküp dairesel hareketlerle ovalayın. 10 dakika beklettikten sonra nemli bezle temizleyelim.

Alkolsüz sıvı sabun, su karışımını mermerin üzerine dökerek ovalayın. Duruladıktan sonra kurulayın. Yağ lekelerinden kolaylıkla kurtulacaksınız.

Limon suyu, mutfak tuzunu karıştırın. Yağ lekesi üzerine döküp birkaç dakika bekletelim. Nemli bezle temizleyelim. Bu şekilde yağ lekelerinden kurtulabilirsiniz.