Mermer temizliğinin küçük tüyosu! Tek seferde ayna gibi yapıyor

Mermerler artık parıl parıl parlayacak. Mermer nasıl temizlenmelidir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Mermer temizliğinin küçük tüyosu! Tek seferde ayna gibi yapıyor
Yayın Tarihi:

Mermerlerin temiz ve parlak görülmesi önemlidir. Sağlık açısından dikkat edilmelidir. Mermer temizliği püf noktaları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

MERMERLER ARTIK PARILDAYACAK!

Mutfak tezgahlarında mermerlerin temiz ve parlak görünmesine dikkat edilmektedir.mermer

Mutfak tezgahının temiz, hijyenik olması sağlık açısından önemlidir. Çay, kahve, sarı lekelerden kurtulmak oldukça basit. Hijyen açısından da önemlidir. Doğal malzeme olan mermer bakteri, mikropların ürediği bir ortamdır. Doğru temizlik yöntemleriyle sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Siyah mermer kullananların en büyük problemi su lekeleridir. Siyah mermerler için çözüm karbonattır.

Nemli bezle mermeri silin. 2 paket karbonata su ekleyin ve karıştırın. Tezgaha karışımı döküp dairesel hareketlerle ovalayın. 10 dakika beklettikten sonra nemli bezle temizleyelim.

Alkolsüz sıvı sabun, su karışımını mermerin üzerine dökerek ovalayın. Duruladıktan sonra kurulayın. Yağ lekelerinden kolaylıkla kurtulacaksınız.

Limon suyu, mutfak tuzunu karıştırın. Yağ lekesi üzerine döküp birkaç dakika bekletelim. Nemli bezle temizleyelim. Bu şekilde yağ lekelerinden kurtulabilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Beyni zehir gibi çalıştırıyor! Ünlü doktordan mucize tarif Beyni zehir gibi çalıştırıyor! Ünlü doktordan mucize tarif
İstanbul ve Ankara'da düşüş başladı! Olmaz denilen oldu İstanbul ve Ankara'da düşüş başladı! Olmaz denilen oldu
Doları olanlar acele etsin! Artık vakit kalmadı Doları olanlar acele etsin! Artık vakit kalmadı
Çok Okunanlar
Evdeki malzemelerle pasta tarifi! Şipşak hazır, hiç masrafa sokmayacak Evdeki malzemelerle pasta tarifi! Şipşak hazır, hiç masrafa sokmayacak Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor Çocuklar bu lezzete bayılıyor! Çıtır patates kroket böyle yapılıyor Çocuklar bu lezzete bayılıyor! Çıtır patates kroket böyle yapılıyor Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor Sadece 1 bardak haşlanmış nohut yeterli! Urfalıların vazgeçemediği lezzet Sadece 1 bardak haşlanmış nohut yeterli! Urfalıların vazgeçemediği lezzet Sulanmayan yoğurdun formülü bulundu! Tek seferde taş gibi tutuyor Sulanmayan yoğurdun formülü bulundu! Tek seferde taş gibi tutuyor