Mermeri aynaya çeviren temizlik tüyosu! Bilmeyen kalmasın

Mermer tezgahların hijyenik bir görünümde olması, bakteri ve mikropların üremesini engelleyebilir. Ancak, doğru temizlik yöntemleri uygulanmadığında lekeler ve kirler birikebilir, bu da sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, mermer tezgahlarınızı düzenli olarak temizlemek ve bakımını yapmak önemlidir.

MERMER TEZGAHI TEMİZLEME YÖNTEMİ





Özellikle siyah mermer tezgahlarında sıkça karşılaşılan su lekeleri, karbonat kullanılarak kolayca temizlenebilir. Karbonatı su ile karıştırarak oluşturulan karışımı lekeli bölgeye uygulayıp, ardından dairesel hareketlerle temizlemek etkili bir yöntemdir.

Yağ lekeleri ise alkolsüz sıvı sabun ve su karışımı ile temizlenebilir. Bu karışımı mermer yüzeyine uygulayarak sünger yardımıyla ovarak temizleme işlemi uygulanabilir.

Bir diğer etkili yöntem ise limon suyu ve mutfak tuzu karışımıdır. Limon suyu ve tuzun karışımı yağ lekesinin üzerine dökülüp bekletildikten sonra, nemli bir bezle ovularak temizlenir.