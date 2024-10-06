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Mersin'de 5. Patifest Rüzgarı Esti

Mersin'de düzenlenen 5. Patifest, sahil boyunca renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:54
Mersin'de 5. Patifest Rüzgarı Esti

Mersin Sahilinde 5. Patifest Etkinliği

Mersin, bu yıl 5. kez düzenlenen "Patifest" ile coşku dolu anlara sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen festival, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Renkli Etkinlikler ve Hayvan Sahiplendirme

Festivalde, katılımcılar için boyama atölyeleri, fide dikimi, dans gösterileri ve resim sergileri düzenlendi. Ayrıca, bazı ziyaretçiler kedi ve köpekleriyle etkinliğe katılarak, sahipsiz hayvanların sahiplenilmesi için farkındalık yaratıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Katıldı

5. Patifest'e katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti ve etkinliğin neşesine ortak oldu.

Katılımcılar Memnun

Festival kapsamında görüşlerini paylaşan ziyaretçilerden Tarık Aydoğan, etkinliğe ailesiyle katıldığını, harika zaman geçirdiklerini ifade etti.

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