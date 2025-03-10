Mersin'de Otizmli Piyanist Cem Görkem Gündoğdu'dan Büyüleyici Resital

Mersinli otizmli piyanist Cem Görkem Gündoğdu, belediye binasında haftada iki gün piyano performansı sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:23
Mersin'de Otizmli Piyanist Cem Görkem Gündoğdu'dan Büyüleyici Resital

Mersin'de Haftada İki Gün Müzik Dinletisi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent orkestrasında görevli genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, haftada iki gün düzenlediği müzik dinletileri ile dikkat çekiyor. Otizmli bireylerin potansiyellerine dair farkındalık yaratan Gündoğdu, her salı ve perşembe günleri belediyenin ana hizmet binasında hem personele hem de misafirlere piyano performansı sergiliyor.

Büyük İlgi Gören Performans

Yeteneği ile dinleyenleri büyüleyen Gündoğdu, müziğin gücünü hissettirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, Gündoğdu'nun 4 yıldır sanat topluluklarında yer aldığını belirterek, "Küçük yaşlardan beri piyano eğitimi almış, çok güzel çalıyor. En büyük hazzı, mutluluğu ve motivasyonu piyano. Çalışan personelimizin motivasyonunu artırıyor ve gelen misafirler de çok memnun," dedi.

Cem Görkem Gündoğdu'nun Sanat Sevgisi

Piyanist Cem Görkem Gündoğdu, piyano çalmayı çok sevdiğini ifade etti. Anne Ferda Gündoğdu ise, oğluna 2 yaşında otizm teşhisi konduğunu ve 17 yıldır piyano çaldığını belirtti. Bu durum, müziğin engelleri aşan bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent orkestrasında görevli otizmli genç piyanist Cem Görkem...

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent orkestrasında görevli otizmli genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, haftada iki gün müzik dinletisi sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent orkestrasında görevli otizmli genç piyanist Cem Görkem...

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent orkestrasında görevli otizmli genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, haftada iki gün müzik dinletisi sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın Emekli Promosyonları ile İlgili Kritik Kararı!

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
2
İzmir'deki 'Zamansız Fincanlar' Sergisi: Antik Smyrna'nın Seramikleri Yeniden Hayat Buldu
3
Ankara Palas Müzesi, 1 Yılda 210 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı
4
İsa Bey Camisi, 650 Yıl Aradan Sonra İlk Teravihde Cemaatiyle Buluşuyor
5
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
6
61. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

81 İl Genelinde Kıyma Fiyatlarında Yüzde 50 İndirim!

SGK'nın Emekli Promosyonları ile İlgili Kritik Kararı!

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!