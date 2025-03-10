Mersin'de Otizmli Piyanist Cem Görkem Gündoğdu'dan Büyüleyici Resital

Mersin'de Haftada İki Gün Müzik Dinletisi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent orkestrasında görevli genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, haftada iki gün düzenlediği müzik dinletileri ile dikkat çekiyor. Otizmli bireylerin potansiyellerine dair farkındalık yaratan Gündoğdu, her salı ve perşembe günleri belediyenin ana hizmet binasında hem personele hem de misafirlere piyano performansı sergiliyor.

Büyük İlgi Gören Performans

Yeteneği ile dinleyenleri büyüleyen Gündoğdu, müziğin gücünü hissettirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, Gündoğdu'nun 4 yıldır sanat topluluklarında yer aldığını belirterek, "Küçük yaşlardan beri piyano eğitimi almış, çok güzel çalıyor. En büyük hazzı, mutluluğu ve motivasyonu piyano. Çalışan personelimizin motivasyonunu artırıyor ve gelen misafirler de çok memnun," dedi.

Cem Görkem Gündoğdu'nun Sanat Sevgisi

Piyanist Cem Görkem Gündoğdu, piyano çalmayı çok sevdiğini ifade etti. Anne Ferda Gündoğdu ise, oğluna 2 yaşında otizm teşhisi konduğunu ve 17 yıldır piyano çaldığını belirtti. Bu durum, müziğin engelleri aşan bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent orkestrasında görevli otizmli genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, haftada iki gün müzik dinletisi sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent orkestrasında görevli otizmli genç piyanist Cem Görkem Gündoğdu, haftada iki gün müzik dinletisi sunuyor.