Mersin’de Sel: 51 Ev ve İş Yeri Zarar Gördü, 12 Kişi Kurtarıldı

Mersin’de 30 Ocak 2026’daki sağanak selde 51 ev ve iş yeri ile 8 araç zarar gördü; 12 kişi kurtarıldı, ekipler AFAD ve belediyeler koordinasyonunda müdahale etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 01:03
Mersin’de sağanak sele döndü: Bölgede hasar ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Mersin merkez ve ilçelerinde 30 Ocak 2026 tarihinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu taşan dereler sele neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada 51 ev ve iş yeri ile 8 araçın su taşkınlarından etkilendiği, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürdürdüğü bildirildi. Ayrıca ekiplerce 12 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Taşkının etkilediği noktalar

Mezitli ilçesindeki Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi’ndeki Tece Deresinin taşmasıyla çevrede su taşkınları meydana geldi. Bazı köprüler zarar görürken, dere çevresindeki çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Erdemli’de Kargıcak Deresi taştı; tarım arazileri ve bir okulun bahçesi sularla kaplandı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesindeki bir köprünün yıkıldığı öğrenildi.

Müdahale ve koordinasyon

Selin yaralarının sarılması için Mersin Valiliği koordinesinde AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri sahada çalışma yürüttü. Vali Atilla Toros ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara afet bölgelerinde çalışmaları koordine etti.

Valilik açıklamasına göre, sağanaklar nedeniyle toplam 134 ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı; ilgili kurumlar 509 araç ve bin 142 personel ile müdahalede bulundu. İl AFAD Merkezi ile Mezitli İlçe AFAD Merkezi faaliyete geçirilmiş olup, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında çalışmalar eşgüdüm içinde yürütülmektedir.

Can kaybı, kurtarma ve zarar tespitleri

İlk değerlendirmelerde herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mahsur kalan 11 vatandaş ile Doğusandal Mahallesinde dere yatağında mahsur kalan 1 vatandaş ekiplerce kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Doruklu Mahallesi’nde bir ev ve bir ahırda yapılan incelemelerde 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Yağışlar tarım alanlarını da etkiledi; ilk tespitlere göre Erdemli Deresi çevresindeki limon bahçeleri ile Akdeniz ilçesindeki bazı seralarda zarar oluştu. Ayrıca Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli ve Silifke ilçelerinde meydana gelen küçük çaplı heyelan ve kaya düşmelerine müdahale edilerek ulaşım güvenli hale getirildi.

Hava uyarısı ve çağrı

Meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimizde 31.01.2026 Cumartesi günü de yağışların etkili olması beklenmektedir. Yağışların Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli, diğer ilçelerde ise sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı öngörülmektedir. Vatandaşlar olası olumsuzluklarda 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapmaya çağrıldı.

VALİ ATİLLA TOROS İLE ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARA, AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞMALARI KOORDİNE ETTİ.

