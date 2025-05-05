Mersin'de Tarihi Gün İçin Nikah Dairesinde Yoğunluk

Mersin'de Özel Tarih İçin Evlilik Yoğunluğu

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi, 05.05.2025 tarihinde dünyaevine girmek isteyen çiftlerin akın ettiği bir mekan haline geldi. Yenişehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olması amacıyla önceden randevu alan çiftler, sabah saatlerinden itibaren nikah dairesini doldurdu.

Talep Uçuşta

Evlendirme memuru Minel Keskin, 5 Mayıs 2025'in, Sevgililer Günü ile yarışacak kadar büyük bir talep gördüğünü ifade etti. Keskin, toplamda 22 çiftin bu tarihi seçtiğini belirterek, "Tarihteki görsel uyum ve ahenk, inşallah evliliklere de yansır. Bu özel tarihi tercih eden çiftlerimize, bugün gibi hayatlarının da hep özel geçmesini diliyorum," değerlendirmesinde bulundu.

Çiftlerin Duyguları

Dünyaevine giren çiftlerden Buse Ela Çınar, "Bugünü seçtik çünkü bizim için çok önemli ve güzel bir tarih. Akılda kaldığı için en özel günümüzde bu tarihi seçtik," dedi. Diğer bir çift Burak Taygar ise tüm çiftlere mutlu evlilikler diledi. Alara Dilek de özel ve akılda kalıcı olduğu için 5 Mayıs'ı tercih ettiklerini belirtti.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dünyaevine "05.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dünyaevine "05.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu.