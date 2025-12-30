Mersin Erdemli'de Şiddetli Rüzgar: Ağaç Devrildi, Biri Kırıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr bir ağacı kökünden söküp devirdi, bir ağaç ortadan kırıldı; belediye ekipleri hızlıca müdahale etti.