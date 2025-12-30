DOLAR
Mersin Erdemli'de Şiddetli Rüzgar: Ağaç Devrildi, Biri Kırıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr bir ağacı kökünden söküp devirdi, bir ağaç ortadan kırıldı; belediye ekipleri hızlıca müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 08:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 08:09
Olayın Ayrıntıları

Meteoroloji'nin uyarısını verdiği şiddetli rüzgar, Erdemli ilçesinin merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle Akdeniz Mahallesinde bir ağaç ortadan kırıldı.

Merkez Mahallesi Türbe Caddesinde ise 5-6 metrelik bir ağaç kökünden sökülerek kaldırıma devrildi.

Söz konusu anda kaldırımda kimsenin olmaması, olası bir kazanın önüne geçti. Belediye ekipleri devrilen ağaçları keserek kısa sürede kaldırdı.

Yetkililer, bölgede kuvvetli rüzgârın etkisini yitirdiğini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

