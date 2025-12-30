Mersin Erdemli'de Şiddetli Rüzgar: Ağaç Devrildi, Biri Kırıldı
Olayın Ayrıntıları
Meteoroloji'nin uyarısını verdiği şiddetli rüzgar, Erdemli ilçesinin merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgârın etkisiyle Akdeniz Mahallesinde bir ağaç ortadan kırıldı.
Merkez Mahallesi Türbe Caddesinde ise 5-6 metrelik bir ağaç kökünden sökülerek kaldırıma devrildi.
Söz konusu anda kaldırımda kimsenin olmaması, olası bir kazanın önüne geçti. Belediye ekipleri devrilen ağaçları keserek kısa sürede kaldırdı.
Yetkililer, bölgede kuvvetli rüzgârın etkisini yitirdiğini belirtti.
