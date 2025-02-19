Mersin'in Dans Eden Papağanı Ares Veterinerlerin Yüzünü Güldürdü

Mersin'deki Dans Eden Papağan Ares Veterinerlerle Eğlendi

Mersin, Yenişehir ilçesinde bulunan Petical Hayvan Hastanesi, 3 yaşındaki Kakadu cinsi papağan Ares'in dansı ile neşelendi. İş insanı Mustafa Ensalih tarafından tüylerindeki dökülme nedeniyle hastaneye götürülen Ares, tedavi öncesinde veterinerlerin yüzünü güldürdü.

Ares'in Danslı Seansı

Veterinerler, Ares'i sakinleştirmek amacıyla müzik açtı. Müzikten etkilenen Ares, hızlıca hareketlenerek veterinerlerle dans etmeye başladı ve hastanedeki herkesi gülümsetti. Bu anlar, veterinerler tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Veterinerlerin Ares'e Dair Düşünceleri

Hastanenin başhekimi Orhan Özbaba, Ares'in taklit yetenekleri ile dikkat çektiğini belirtti. Özbaba, "Paylaştığımız video, binlerce hatta milyonlarca kez izlendi. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da bile paylaşıldı. Müthiş bir hayvan, çok uyumlu. Buraya her gelişinde bizi neşeye boğuyor." dedi.

Veteriner hekim Olcay Salihlioğulları, Ares ile eğlenceli zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Kontrol sırasında Ares'in kafa sallama hareketini fark ettik. Bu üzerine biz de dans edince ortaya güzel görüntü çıktı. Kakadu cinsi papağanlar dans etme konusunda gerçekten çok iyi." şeklinde konuştu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara olumlu geri dönüşlerin olduğunu belirten Salihlioğulları, insanların eğlenceli görüntülere ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Mersin'de "Ares" isimli papağan tedavi için götürüldüğü hayvan hastanesindeki dansıyla veterinerlerin yüzünü güldürdü.

Mersin'de "Ares" isimli papağan tedavi için götürüldüğü hayvan hastanesindeki dansıyla veterinerlerin yüzünü güldürdü.