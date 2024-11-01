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Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Murathan Mungan'a Layık Görüldü

17. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, ünlü yazar Murathan Mungan'a takdim edildi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 22:58
Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Murathan Mungan'a Layık Görüldü

Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Sahiplerini Buldu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından organize edilen 17. Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, tanınmış yazar Murathan Mungan'a verildi. Ödül töreni MTSO'da gerçekleştirildi.

Ödül Takdimi

Törende, Mungan'a ödülünü MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol takdim etti.

Mungan’ın Düşünceleri

Mungan, ödül almanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, “Yaşam boyunca kimseyi kendime rakip görmedim. Sanatın bir rekabet işi olmadığını öğrendim. Kendimle yarıştım, kendime yatırım yaptım.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, yazar, konuşması esnasında kitaplarından ve hayatından kesitler paylaştı.

Anılar ve Fotoğraflar

Konuşmaların ardından Murathan Mungan, katılımcılar ve okurlarıyla birlikte fotoğraf çektirme imkanı buldu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat...

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü yazar Murathan Mungan'a verildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat...

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü yazar Murathan Mungan'a verildi.

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