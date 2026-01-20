Mersin Mut'ta 67 yaşındaki ayakkabı boyacısının ekmek mücadelesi

Mersin Mut'ta 67 yaşındaki Bayram Batı, 35 yıldır Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda soğukta günde 200–300 TL kazanarak ayakta kalıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:25
Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda 35 yıldır hizmet veriyor

Bayram Batı (67), 32 yaşından beri ayakkabı boyacılığı yapıyor ve ekmeğini kazandığı işini yaklaşık 35 yıldır sürdürüyor. Yaz-kış demeden Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda çalışan Batı, kışın soğuğuna rağmen işini bırakmıyor.

Bazı günler 10, bazı günler 15 çift ayakkabı boyayan Batı, günlük gelirini 200 ile 300 TL arasında kazandığını belirtti. Konuşma zorluğu da yaşayan Batı, 1991 yılında başladığı mesleğini sürdürdüğünü ifade etti.

İlçe sakinlerinden Mehmet Ali Gebid ise, "Burada Bayram abi yıllardır boyacılık yapar. Yıllardır tanırım. Ekmeğine bakar bir el arabası var. Soğuk dinlemez varır gider. Hanımı da vefat etti" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, sevilen yaşlı adamın kış mevsimini daha rahat geçirebilmesi için uygun bir kulübesi olmasının hayatını kolaylaştıracağını belirtti ve yaşlı adama sahip çıkılmasını istedi.

