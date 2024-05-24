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Mersinliler bu işi biliyor! İçli köfteyi hiç böyle denediniz mi?

Mersin tarzı içli köfte yapımı, lezzetini katlıyor. İşte Mersin tarzı içli köftenin lezzet sırrı…

Yayın Tarihi: 24.05.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 22:56
Mersinliler bu işi biliyor! İçli köfteyi hiç böyle denediniz mi?

Bu benzersiz tadı kendi mutfağınızda yaşamak isterseniz, Mersin usulü içli köfteyi, seçkin malzemelerle ve doğru yöntemleri takip ederek yapabilirsiniz.

Türkiye’nin gözde lezzetlerinden Mersin usulü içli köfte, yerel mutfak sanatının incelikleriyle harmanlandığında damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Bu lezzetin sırrı, seçkin malzemelerin titizlikle bir araya getirilip ustalıkla işlenmesinde yatmaktadır.

Mersin’in culinair mirası olan içli köfte, sadece özel günlerin değil, aynı zamanda günlük öğünlerin de aranan lezzetlerindendir. Geleneksel yöntemlerle ya da yeni malzemeler ekleyerek kendi yaratıcılığınızı konuşturun, Mersin usulü içli köfte sofranızın yıldızı olmaya devam edecektir.

içli köfte

MERSİN USULÜ İÇLİ KÖFTE YAPIMI

Hamur Malzemeleri:

• 1 bardak ince bulgur

• ¾ bardak su

• ½ bardak un

• 1 yumurta

• 2 çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

• 150 gram kıyma

• 2 büyük soğan

• 1 bardak dövülmüş ceviz

• Tuz ve karabiber

Üzeri İçin:

• 2 yemek kaşığı tereyağ

• 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Hazırlanışı:

1. Bulguru suyla ıslatıp 20-25 dakika şişmeye bırakın.

2. Kıymayı tavada kavurun, ardından soğan ve baharatları ekleyip karıştırın.

3. İç harç hazır olduğunda cevizleri ilave edip bir dakika daha pişirin ve soğumaya alın.

4. Bulgurun içine un, yumurta ve tuzu ekleyip yoğurarak hamur haline getirin.

5. Hamurdan parçalar koparıp açın, içine harç koyup kapatın.

6. Köfteleri buharda pişirin.

7. Tereyağını eritin, pul biberi ekleyip köftelerin üzerine dökün.

8. Sıcak servis edin ve keyfini çıkarın. Afiyet olsun!

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