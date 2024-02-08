Meşhur saray muhallebisici bile bu tarif karşısında çatır çatır çatlayacak! Mis gibi muhallebici dükkanı açtıracak saray muhallebisi tarifi
Meşhur saray muhallebisi yapmak istiyorsanız bu tarif size göre! Saray muhallebicilileri bile bu tarif karşısında şok geçirecek! Dükkan açtıracak muhallebi tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Meşhur Saray muhallebisi yapmak için tüm püf noktalar sizinle…
Evinizde lezzetli mi lezzetli meşhur saray-muhallebisi yapmak istiyorsanız, bu tarif tam olarak size göre! Saray muhallebisi yapan dükkanlara taş çıkartacağız o tarif bulundu. Tüm püf noktalarıyla sizlere sunacağımız bu tarifle parmaklarınızı yiyeceksiniz. Bu tarif size dükkan bile açtırır! İşte meşhur saray muhallebisi tarifi ve malzemeleri…
MEŞHUR SARAY MUHALLEBİSİ MALZEMELERİ
- 1 litre süt
- 1 su bardağı ölçüsünden 1 parmak eksik un
- 100 gram tereyağ
- 1 adet yumurtanın sarısı
- 1 su bardağı ölçüsünde şeker
- 1 paket vanilya
MEŞHUR SARAY MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR?
- İlk etapta ocak açılmadan önce şeker ve yumurtayı iyice çırpalım.
- Daha sonra sütü ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Süt yalnızca ılıyana kadar ocakta hafifçe karıştırılmalı. Çünkü amacımız şekerin erimesini sağlamak ve sütün kaynamamasını sağlamak.
- Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu ekleyelim ve kokusu çıkana kadar orta ateşte kavuralım.
- Sonrasında hazırladığımız sütlü şerbeti ekleyip sürekli çırparak karıştıralım. Bu aşamada sürekli karıştırmak oldukça önemli. Böylece topaklanma oluşmayacaktır. Karışım kaynamaya başladığında vanilyayı ekleyip ocaktan alalım.
- Blender ile karışımı 5 dakika boyunca çırparak kaselere paylaştıralım. Soğuduğunda dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun!