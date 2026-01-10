Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Ardahan için çığ, buzlanma ve don uyarısı yaptı; halk ve yetkililer tedbirli olmaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:44
Bölgede aralıklı kar yağışı, buzlanma ve pus bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü çığ, buzlanma ve don olayı uyarısı yaptı, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

Bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu; Erzurum, Ardahan ve çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Uzmanlar çığ, buzlanma ve don olayı uyarısı yaparken, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

