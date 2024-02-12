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Meteoroloji’den 22 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! İstanbul’da Sıcaklık Düşüyor, Kar, Fırtına ve Sağanak Geliyor! Tarih Geldi

Meteoroloji’den 22 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Yurt genelinde sağanak yağış, fırtına, kar etkisini sürdürecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için sıcaklığın 9 dereceye kadar düşeceği tarihi açıkladı. Çanakkale’de sağanak yağış nedeniyle Kepez Çayı taştı, tekneler zarar gördü. Valilik, motosiklet, motokurye ve skuterlerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 17:59

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:59

Meteoroloji’den 22 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! İstanbul’da Sıcaklık Düşüyor, Kar, Fırtına ve Sağanak Geliyor! Tarih Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 22 İle Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Geldi

Ülke genelinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodlu uyarılarıyla birlikte, sağanak yağışlar, fırtına ve kar etkisini sürdürüyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için kritik uyarılarda bulundu.

hava-durumu

Çanakkale'de Sağanak Yağışın Etkisi: Kepez Çayı Taştı

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Kepez Çayı taştı. Bazı tekneler zarar gördü. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

İstanbul'da Hava Durumu: 9 Dereceye Düşecek

İstanbul, İzmir ve Antalya gibi bölgelerde aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle İstanbul'da hava sıcaklığının 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege Bölgeleri İçin Uyarılar Devam Ediyor

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar devam edecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.

Trafikte Tedbirler Alınıyor: Çanakkale'de Motosiklet ve Motokuryelere Yasak

hava-durumu

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Bu tedbirler, vatandaşların güvenliği için alınıyor.

Anadolu'nun Yüksek Kesimlerinde Çığ Tehlikesi Bulunuyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları önem taşıyor.

Hava Durumu Tahminleri:

- Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı, 16 derece

- İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 17 derece

- İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü, 18 derece

- Adana: Parçalı ve az bulutlu, 22 derece

- Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü, 19 derece

hava-durumu

Yağışların Etkisi: Barajlarda Yükselme Devam Ediyor

Yağışların etkisiyle barajlarda su seviyelerinde yükselme devam ediyor. Doğu'da ise kar erimeleri nedeniyle akarsuların debisi artıyor.

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