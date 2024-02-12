Meteoroloji uzmanı İstanbul için tarih verip uyardı! Çok fena geliyor alarm verildi
Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşım platformu X hesabından Türkiye’deki hava durumu hakkında önemli bir uyarı yaptı. Şen, sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren mevsim normallerine ineceğini ve yağışların artacağını söyledi. Şen, İstanbul’da Perşembe günü sıcaklığın 9 dereceye kadar düşeceğini belirtti. Şen, Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise hafta sonu karla karışık yağmur ve kar beklendiğini ifade etti.
METEOROLOJİ UZMANINDAN İSTANBUL'A SICAKLIK UYARISI
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul'da sıcaklık düşüşü ve yağış uyarısında bulundu. Şen'e göre, İstanbul'da Perşembe günü 9 dereceye kadar bir düşüş yaşanacak.
Şen'in değerlendirmesine göre, yüksek sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren normale dönecek ancak yağışlı bir hava etkili olacak. Batı bölgelerinde yağışlı havanın etkisi artacak, özellikle Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'de yağmurlu bir periyot yaşanacak.
Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, İzmir ve Aydın'da kuvvetli, Muğla'da ise çok kuvvetli yağmur bekleniyor. Bu bölgelerde lodosun etkili olacağını belirten Şen, doğuda ise çığ riskinin devam ettiğini ifade etti.
İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde aralıklı sağanak yağış yaşanacağını söyleyen uzman, Ankara'da da gece yağmurun etkili olacağını belirtti.
İstanbul'da sıcaklıkların Perşembe günü 9 dereceye kadar düşeceğini vurgulayan Şen, vatandaşları bu duruma karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.