Meteoroloji uzmanı İstanbul için tarih verip uyardı! Çok fena geliyor alarm verildi

METEOROLOJİ UZMANINDAN İSTANBUL'A SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul'da sıcaklık düşüşü ve yağış uyarısında bulundu. Şen'e göre, İstanbul'da Perşembe günü 9 dereceye kadar bir düşüş yaşanacak.





Şen'in değerlendirmesine göre, yüksek sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren normale dönecek ancak yağışlı bir hava etkili olacak. Batı bölgelerinde yağışlı havanın etkisi artacak, özellikle Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'de yağmurlu bir periyot yaşanacak.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, İzmir ve Aydın'da kuvvetli, Muğla'da ise çok kuvvetli yağmur bekleniyor. Bu bölgelerde lodosun etkili olacağını belirten Şen, doğuda ise çığ riskinin devam ettiğini ifade etti.

İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde aralıklı sağanak yağış yaşanacağını söyleyen uzman, Ankara'da da gece yağmurun etkili olacağını belirtti.

İstanbul'da sıcaklıkların Perşembe günü 9 dereceye kadar düşeceğini vurgulayan Şen, vatandaşları bu duruma karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.



