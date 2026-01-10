Metin Şişman'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Düzce'den kutlama

İş insanı Metin Şişman, Gazeteciler Günü'nü unutmayarak yayımladığı kutlama mesajıyla gazetecilerin gününü tebrik etti.

Yekta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şişman, Düzce’de yaptığı farklı ve modern mimari yapılarla şehrin mimarisine katkı sunduğu belirtilen açıklamasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesleğini zor şartlar altında sürdüren basın çalışanlarına teşekkür etti.

Basın; demokrasinin güçlenmesi, toplumsal bilincin gelişmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Halkın haber alma hakkını gözeterek, etik ilkeler ve tarafsızlık anlayışıyla görev yapan basın mensuplarımız, zor şartlar altında, zaman ve mekân mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışmaktadır. Gazeteciler aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının gelişmesine de önemli katkılar sunmaktadır. Toplumun her alandaki gelişimini ve dinamizmini kamuoyuna aktaran basın mensuplarının emeği her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle; meslek ilkelerinden ödün vermeden fedakârca görev yapan tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle ebediyete intihal eden basın mensuplarına ise Allah’tan rahmet, tüm gazetecilere sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir çalışma hayatı, diliyorum.

