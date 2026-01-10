Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği AFAD Tarafından Akredite Edildi

Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği, AFAD Başkanlığı tarafından akredite edilerek acil barınma ve lojistik başta olmak üzere kurumsal görev yeterliliği kazandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:32
Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği AFAD Tarafından Akredite Edildi

Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği AFAD Tarafından Akredite Edildi

Törende Sertifika Bilecik Valisi Tarafından Teslim Edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği, AFAD Başkanlığı tarafından akredite edilen ilk sivil toplum kuruluşu oldu.

AFAD Bilecik Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, akreditasyon sertifikası ve armaları, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından dernek yetkililerine teslim edildi.

Akreditasyonun Kapsamı ve Görev Yeterliliği

Dernek, aldığı acil barınma akreditasyonu kapsamında; görev verildiğinde ülke içinde ve dışında afetlerden etkilenen insanlar için yaşamkent oluşturulması, barınma, iaşe, ibate, lojistik veya sosyal ihtiyaçların temini ve dağıtımı gibi hizmetleri yürütebilecek kurumsal hizmet ve görev yeterliliği kazandı.

Ayrıca dernek, insan hareketliliğinin takibi, kayıt, kabul ve nakli ile gerektiğinde güvenlik sağlanması ve diğer hayati gerekliliklerin yerine getirilmesi konularında da görev alabilecek.

METRİSTEPE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ

METRİSTEPE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Soba Üzerinde Demlenen Kış Çayları Yoğun İlgi Görüyor
2
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist
3
Tunceli'de Kızılay ve AFAD'tan Ovacık'ta gıda ve battaniye yardımı
4
Mersin Büyükşehir, atıktan 117 bin megavat elektrik üretti
5
Adıyaman'da 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
6
Konya'da Bahçe Müzesi: Mehmet Özceran'ın 30 Yıllık Koleksiyonu
7
Battalgazi'de Gece Boyu Kar Mesaisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları