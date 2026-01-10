Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği AFAD Tarafından Akredite Edildi

Törende Sertifika Bilecik Valisi Tarafından Teslim Edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Metristepe Arama ve Kurtarma Derneği, AFAD Başkanlığı tarafından akredite edilen ilk sivil toplum kuruluşu oldu.

AFAD Bilecik Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, akreditasyon sertifikası ve armaları, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından dernek yetkililerine teslim edildi.

Akreditasyonun Kapsamı ve Görev Yeterliliği

Dernek, aldığı acil barınma akreditasyonu kapsamında; görev verildiğinde ülke içinde ve dışında afetlerden etkilenen insanlar için yaşamkent oluşturulması, barınma, iaşe, ibate, lojistik veya sosyal ihtiyaçların temini ve dağıtımı gibi hizmetleri yürütebilecek kurumsal hizmet ve görev yeterliliği kazandı.

Ayrıca dernek, insan hareketliliğinin takibi, kayıt, kabul ve nakli ile gerektiğinde güvenlik sağlanması ve diğer hayati gerekliliklerin yerine getirilmesi konularında da görev alabilecek.

METRİSTEPE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ