Migros semt pazarının yolunu unutturacak indirimi patlattı! Sebze ve meyvede yüzde 30'luk indirim var

Market fiyatları giderek artarken zincir marketlerin kampanyaları da yakından takip ediliyor. Migros markette Ocak indirimleri başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİGROS OCAK İNDİRİMLERİ

Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken vatandaş ev ihtiyaçlarını avantajlı şekilde karşılayabilmek için marketlerin indirimlerini yakından takip ediyor. Migros Markette 4 Ocak ile 17 Ocak tarihleri arasında indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-Hops beyaz sabun kokulu ıslak mendil 90'lı 14.90 TL

-Haribo 200 gram kilitli paket 25 TL

-Ülker 10'lu probis 25 TL

-Uzman Kasap cızbız köft 200 gram 65 TL

-Fusetea çeşitleri 6'lı 65 TL

-Bahçıvan dilimli beyaz peynir 420 gram 65 TL

-Dove onarıcı şampuan 600 ml 75 TL

-Yudum 2 litre ayçiçek yağı 79.90 TL

-Ersan vakumlu kangal sucuk 250 gram 79.90 TL

-Fairy Platinum sıvı bulaşık deterjanı 84.90 TL

-Dana haşlamalık gerdan 299.90 TL

-Dana incik 359.90 TL

-Uzman Kasap 320 gram İzmir köfte 109.90 TL

-Uzman Kasap dana Newyork steak skinpack 499.90 TL

-Dana dil 399.95 TL

-Uzman Kasap dana çorbalık ilikli 69.95 TL

-Dana yürek 149.95 TL

-Uzman Kasap 4'lü kuzu paça 59.95 TL

-Şenpiliç ızgara tava 119.90 TL

-Kalçalı but 56.90 TL

-Bolca hindi göğüs bütün fileto 750 gram 124.90 TL

-Namet pişmiş döner 93.90 TL

-Şenpiliç çıtır lokum bonfile 400 gram 89.90 TL

-Gurvita ilikli kemik suyu 320 ml 67.90 TL

-Banvit piliç 200 gram yaprak döner 49.90 TL

-Banvit piliç nuget 700 gram 74.90 TL

-Banvit piliç 700 gram schnitzel 74.90 TL

-Banvit piliç baget 86.90 TL

-Banvit piliç pirzola 89.90 TL

-Banvit piliç ızgara kanat 99.90 TL

-Gün kurusu kayısı jumbo 499.90 TL

-Sarı kuru kayısı jumbo 449.90 TL

-İncir kuru 429.90 TL

-Kavrulmuş ve çiğ fındık 399.90 TL

-Ceviz içi 449.90 TL

-Türk kahvesi 249.90 TL

-Kavrulmuş ve çiğ badem 449.90 TL

-Cevizli pekmezli sucuk ve nar aromalı cevizli sucuk 159.90 TL

-Uno çikolatalı kremalı kruvasan 8'li 52.50 TL

-Uno iki kat lifli tava ekmeği 450 gram 32.95 TL

-Anne Kalbi Acıbadem kurabiyesi 24.90 TL

-Artmac makaron 3'lü 23.95 TL

-Mantı Ye bohça mantı 600 gram 147.90 TL

-Mantı Ye Bolu üçgen mantı 600 gram 147.90 TL

-Özlem dana kangal sucuk 220 gram 119 TL

-Özlem dana füme kuru et 100 gram 135 TL

-Özlem dana macar salam 90 gram 38.90 TL

-Gürağaç doğal siyah zeytin 600 gram 68.90 TL

-Gürağaç doğal salamura yağlı siyah zeytin 1 kilogram 129 TL

-Cem Ayvalık taş kırma zeytin 139 TL

-Cem siyah zeytin 259 TL

-Cem yağlı sele zeytin 200 gram 32.90 TL

-Cem doğal yağlı siyah sele zeytin 800 gram 129 TL

-Cem biber dolgulu yeşil zeytin 400 gram 99 TL

-Pınar illaki dana sucuk 240 gram 129 TL

-Pınar hindi sosis uzun 430 gram 68.90 TL

-Namet dilimli dana jambon 110 gram 62.90 TL

-Maret hindi füme 110 gram 37.90 TL

-Başyazıcı dilimli sade füme et 100 gram 129.90 TL

-Polonez piliç füme 150 gram 45.90 TL

-Polonez tütsülenmiş piliç jumbo sosis 320 gram 45.90 TL

-Aytaç hindi 280 gram mangal sucuk 75.90 TL

-Erşan dilimli çemeni sıyrılmış 110 gram 125 TL

-Tahsildaroğlu klasik inek beyaz peynir 269.90 TL

-Polonez kangal parmak sucuk 575 TL

-Ekici lokum kıvamında beyaz peynir 179 TL

-Muratbey tel peyniri 350 TL

-Başyazıcı dana kavurma 619 TL

-Seçme pastırma 725 TL

-Bahçıvan tam yağlı taze tost peynir 229.90 TL

-Namet kokteyl sosis 319 TL

-Pınar salam macar fıstıklı 399 TL

-Tahsildaroğlu olgunlaştırılmış klasik inek beyaz peynir 300 gram 74.90 TL

-Doğruluk ezine koyun peyniri 209 TL

-Bahçıvan yöresel peynir çeşitleri 75.90 TL

-La Vache Qui Rit üçgen peynir 24'lü 83.90 TL

-Taciroğlu tam yağlı taze kaşar peynir 400 gram 99.90 TL

-Pınar beyaz extra yumuşak beyaz 180 gram 39.90 TL

-Bahçıvan süzme peynir 500 gram 69.90 TL

-Güraya kolet peynir 400 gram 129.90 TL

-Cebel taze peynir çörekotlu bidon 400 gram 94.90 TL

-Sütaş yoğurt 1 kilogram 33.90 TL

-Sek light yoğurt 500 gram 19.90 TL

-Eker kaymaklı tava yoğurt 1 kilogram 49.50 TL

-Pınar Kido süt çeşitleri 8.90 TL

-Eker Detox kefir çeşitleri 16.95 TL

-Sütaş pratik şişe ayran 2 litre 42.50 TL

-Pınar yarım yağlı süzme peynir 750 gram 89.90 TL

-Ariste tulum peynir 250 gram 99.90 TL

-Tahsildaroğlu turbo lor peynir 350 gram 31 TL

-Pınar krema 200 ml 24.50 TL

-Lavi 3'lü karışık orman meyveleri 71.90 TL

-Sütaş tereyağı dilimli 1000 gram 325 TL

-Sana tereyağı lezzetli paket 250 gram 19.90 TL

-Miro Clous san sebastian cheesecake 550 gram 109.90 TL

-Fora Light zeytin 430 gram 95 TL

-İlyada geyikli çizik yeşil zeytin 229 TL

-Marmarabirlik doğal yağlı salamura 129 TL

-Pınar rulo börek çeşitleri 500 gram 72.90 TL

-Pınar çıtır balık 400 gram 132.90 TL

-Pınar milföy hamuru 52.90 TL

-Pınar Kayseri mantısı 400 gram 33.90 TL

-Danone meyveli yoğurt 400 gram 35.50 TL

-Danone kefirhüp çeşitleri 70 gram 9.90 TL

-Danone laktozsuz süt 1 litre 32.90 TL

-İçim beyaz peynir 500 gram 79.90 TL

-İçim kaymaklı tava yoğurt 1 kilogram 51.90 TL

-İçim süzme yoğurt 650 gram 61.90 TL

-İçim organik süt 1 litre 36.90 TL

-İçim 1.5 yağlı süt 1 litre 26.90 TL

-President rende mozzarella 200 gram 65.90 TL

-İçim labne 180 gram 32.90 TL

-Komili ayçiçek yağı 5 litre 179.90 TL

-Kristal naturel sızma zeytinyağlı dolgun güçlü lezzet 539.90 TL

-Kristal riviera zeytinyağı 2 litre 439.90 TL

-Çatanak fındık yağı 5 litre 499.90 TL

-Güven Asa naturel sızma soğuk sıkım sızma zeytinyağı 1.5 litre 429.90 TL

-Marmarabirlik soğuk sıkım sızma zeytinyağı 500 ml 149.90 TL

-Nudo körü ve tavuk 5'li paket noodle çeşitleri 24.90 TL

-Tat baldo pirinç 2 kilogram 114.90 TL

-Torku toz şeker 5 kilogram 144.90 TL

-Hasata derinkuyu kuru fasulyesi 1 kilogram 79.90 TL

-Yayla kırmızı mercimek 1 kilogram 44.90 TL

-Yayla koçbaşı nohut 1 kilogram 74.90 TL

-Yayla gurma chia tohumu 250 gram 36.90 TL

-Yayla gurme beyaz kinoa 260 gram 57.90 TL

-Yayla gurme basmati pirinç 34.90 TL

-Tamek domates salçası 700 gram 37.90 TL

-Tat köy biber salçası 550 gram 79.90 TL

-Dardanel ekonomik ton balığı 2'li 44.50 TL

-Lipton yellow label çay 1 kilogram 129.90 TL

-Karali organik siyah çay 500 gram 95.90 TL

-Hisar damla sakızlı Türk kahvesi 100 gram 29.90 TL

-Nesle coffee mate 500 gram 99.90 TL

-Nestle nesquik kakaolu toz 420 gram 79.90 TL

-Nestle Nesquik kakaolu toz 180 gram 33.90 TL

-Nestle sahlep ve sıcak çikolata 4.95 TL

-Sırma maden suyu 6'lı 24.50 TL

-Monster enerji içeceği 42.50 TL

-Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 26.50 TL

-Schweppes mandarin tonik 6'lı 129 TL

-Sırma aromalı maden suyu çeşitleri 1 litre 17 TL

-Nescafe Xpress çeşitleri 22.50 TL

-Saka doğal mineralli su 6'lı 1.5 litre 48.50 TL

-Uludağ 1 litre limonata 24.50 TL

-Çamlıca aromalı gazoz 6'lı 45 TL

-Fusetea 1 litre18 TL

-Red Bull çeşitleri 28 TL

-Uludağ gazoz çeşitleri 1.5 litre 24.75 TL

-Erikli 1 litre su 10.50 TL

-Erikli 6'lı 1 litre su 48.50 TL

-Ülker Çokokrem fındık ezmesi 350 gram 89.90 TL

-McVitie's parçacıklı karamelize bisküvi kreması 78.90 TL

-Ülker Çokonat kakaolu fındık kreması 89.90 TL

-Sakarkaya gurme süzme çam balı 850 gram 99.90 TL

-Züber fıstık ezmesi 315 gram 119.90 TL

-Doritos parti boy çeşitleri 28.75 TL

-Cipso parti boy çeşitleri 26.90 TL

-Master Farm iç ceviz 150 gram 63.90 TL

-Peyman Bahçeden ortaya karışık klasik 59 TL

-Peyman Bahçeden çiğ karışık klasik 63.90 TL

-Kara Sevda siyah ay çekirdeği çeşitleri 14.90 TL

-List Nuts soslu kaju çeşitleri 35 TL

-Çizmeci Time Wafer Manster Cubes fındıklı gofret 69.90 TL

-Eti Burçak tam buğday tuzlu bisküvi 9.5o0 TL

-Çizmeci Time Crepe fındıklı gofret 14.90 TL

-Ferrero Rocher 16'lı 124.90 TL

-Kinder Surprise 3'lü 77.90 TL

-Kinder Surprise 20 gram 26.90 TL

-Eti Crax çubuk kraker 7.90 TL

-Zeyrek vanilyalı gofret 19.50 TL

-Eti cicibebe 19.90 TL

-Ülker kare çikolata çeşitleri 16.90 TL

-Ülker napoliten çeşitleri 11.90 TL

-Dido Trio çeşitleri 9.50 TL

-Albeni atıştırmalık 9.90 TL

-9 Kat Tat ince ince çeşitleri 16.50 TL

-Taç kraker 3'lü paket 24.50 TL

-Persil Power jel deterjan çeşitleri 114.90 TL

-Ariel Oxi toz deterjan çeşitleri 5.5 kilogram 259.90 T

-Bingo sıvı deterjan çeşitleri 4 litre 148.ı90 TL

-Fairy hepsi bir arada orijinal tablet 50'li 279.90 TL

-Domestos hijyenik köpük sprey çeşitleri 39.90 TL

-Ace sprey çeşitleri 59.90 TL

-Bingo sıvı bulaşık deterjanı 4 kilogram 96.90 TL

-Domestos yüzey temizleyici çeşitleri 1.5 litre 49.90 TL

-Ajax antibakteriyel yüzey temizleyici çeşitleri 1 litre 46.50 TL

-Mr. Oxy ve Softline yüzey temizlik havlusu 100'lü 59.90 TL

-Cif ultra hız leke uzmanı 39.90 TL

-Cif konsantre zemin uzmanı ahşap 45.90 TL

-Astra alüminyum folyo 20 metre 79.90 TL

-A-Plex ovma teli 3'lü 29.90 TL

-Parex mikrofiber bez 4'lü 83.95 TL

-Maxramax Easy temizlik seti 149.95 TL

-Familia Plus naturel tuvalet kağıdı 40'lı 168.90 TL

-Familia Plus natural havlu 16'lı 108.90 TL

-Papia Biacare 12'li tuvalet kağıdı 79.90 TL

-Naylo puf mendil 150'li 15.75 TL

-Sofia büyük havlu 19.90 TL

-Papia Biacare 6'lı kağıt havlu 59.90 TL

-Selpak deluxe 12'li kağıt havlu 119.90 TL

-Selpak Deluxe tuvalet kağıdı 32'li 199.90 TL

-Selpak peçete 75'li 32.90 TL

-Loreal Paris Elseve şampuan ve duş jeli seti 129.95 TL

-Head & Shoulders 2'si bir arada şampuan çeşitleri 129.90 TL

-Garnier Nutrisse saç boyası çeşitleri 135.95 TL

-Loreal Paris c vitaminli maske 44.95 TL

-Loreal Paris balm nair maskara 149.95 TL

-Signal White System arındırıcı beyazlık diş macunu 32.90 TL

-Biomed diş macunu çeşitleri 44.90 TL

-Parodontax ağız bakım suyu 89.90 TL

-Palmolive Men Limited Edition duş jeli 89.90 TL

-Ülker pastil çeşitleri 24 TL

-Ülker Everwell defence tablet 40 TL

-Ülker Everwell c vitamini 85 TL

-Ülker Everwell 3'lü güç 100 TL

-Ülker Everwell karamürver C çinko 100 TL