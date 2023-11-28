Migros'ta yüzde 50 indirim rüzgarı başladı! Kırmızı etten züccaciyeye bu ürünlerin hepsi indirimde

Migros, geniş ürün yelpazesinde gerçekleştirdiği indirimlerle tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Çamaşır makinesi temizleyiciden yemek tabağına, dana kavurmaya kadar birçok ürün, 24 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Migros'un 24 Kasım kampanyasında dikkat çeken ürünler arasında tencereden süzme peynirden, ayçiçeği yağına kadar birçok temel gıda ve ev ürünü bulunuyor. İşte detaylar...





MİGROS MARKETTEN TÜKETİCİLERE CAZİP FIRSATLAR

24 Kasım 2023 fiyat listesine göz atıldığında, Migros'un sunduğu indirimli ürünler arasında Yarım Yağlı 8 Porsiyon Üçgen Peynir 120 g 23 TL, Kaymak 200 g 47,50 TL, Közlenmiş Patlıcan 650 g 31,25 TL, Bezelye Konservesi 830 g 22 TL gibi birçok ürün yer alıyor. Temizlik ürünleri arasında Krem Temizleyici Çeşitleri 750 ml 27 TL ve Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 24 TL gibi avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. İşte diğer ayrıntılar...





Ev eşyaları kategorisinde ise Minies Bebek Bezi Çeşitleri 110,90 TL, Kek Turta Kalıbı 99,95 TL, Mini Tencere 149,95 TL, Mini Wok 79,95 TL, Mini Tava 79,95 TL gibi ürünlerle bütçe dostu seçenekler bulunuyor. Ayrıca, sofraları süsleyecek balkabaklı pasta tabaklarından kupa bardaklarına, makarna tabaklarından yemek tabaklarına kadar çeşitli sofra gereçleri de indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Bu kampanya kapsamında dikkat çeken diğer ürünler arasında Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 kg 119 TL, Bahçıvan Dilimli Tost Peyniri 500 g 99,90 TL, Sırma Ayçiçeği Yağı 5 litre 159,90 TL gibi temel gıda ürünleri de yer alıyor. Migros'un 24 Kasım indirimleri, tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.