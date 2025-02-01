Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Su Faturası Şoku: Yüzde 900 Zam Geliyor

Son üç ayda su faturalarına yapılan zam oranı %900'e kadar ulaştı. Bu durum, hem esnafı hem de vatandaşı zor durumda bırakarak tepkilere yol açtı.

Protesto Gösterisi

Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi'nde bir araya gelen esnaf, bu akıl almaz zamları protesto etti. "Soyguna hayır!" sloganları atan esnaf, suyun temel bir yaşam hakkı olduğunu vurgulayarak belediyeden bu zamların geri çekilmesini talep etti.

Esnafın Tepkisi

Sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir esnaf, yaşanan durumun üretim yapan işletmeler için büyük bir yük oluşturduğunu ifade ederek, "Bizler üretim yaparak, istihdam sağlayarak bu memlekete katkıda bulunuyoruz. Ancak bu zamlar bizi adeta cezalandırıyor. Suyun fiyatı bu kadar artarsa, biz nasıl ayakta kalacağız? Bu resmen haraç kesmek!" dedi. Esnaf, belediyenin bu zam politikasını "vicdansızlık" olarak nitelendirerek yetkililerin bir an önce müdahale etmesini talep etti.

Suyun Fiyatındaki Şok Artış

Son üç ay içinde su faturalarındaki artış gerçekten dudak uçuklatıyor. Kasım ayında 1 ton suyun fiyatı 19 TL iken, Aralık ayında 119 TL'ye, Ocak ayında ise 171 TL'ye yükseldi. Bu tablo, sadece üç ayda yüzde 900'lük bir artış anlamına geliyor. Esnaf, bu zamlarla nasıl başa çıkacağını düşünüyor; birçok işletme sahibi ise kepenk kapatma noktasına geldiğini belirtiyor.

Katı Atık Bedeli Zamları da Artıyor

Esnafın yaşadığı zorluklar yalnızca su faturası zamlarıyla sınırlı değil. Katı atık bedellerine de ciddi artışlar eklendi. Kasım ayında 83 TL olan katı atık bedeli, Aralık ayında 600 TL'ye ve Ocak ayında 900 TL'ye yükseldi.