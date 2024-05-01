Migros’ta yüzde 50 indirim sizi bekliyor! Yetişen indirimli ürünleri kapacak

İndirimli alışveriş yapmak isteyen Migros'a koşacak! Birçok üründe fiyatlar yarı yarıya düştü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİGROS MARKET YÜZDE 50 İNDİRİM

Raf fiyatları günden güne artarken zincir marketlerin haftalık olarak düzenlediği kampanyalar yoğun ilgi görüyor. Migros Market müşterilerine güzel haberi verdi. Markette birçok üründe yüzde 25 ile yüzde 50 aralığında indirim başlatıldı. Markette indirimli olarak satılacak ürünler ve indirim oranları şu şekilde;





Torku marka toz şekerin 5 kilogram fiyatı yüzde 14 indirimli satışta. 2 alımda 174,95 TL’den 124,95 TL’ye düşüyor.

1 litrelik süt çeşitlerinde 2. ürünü alan vatandaşlara yüzde 50 indirim sunuluyor.

Stevia marka tatlandırıcı çeşitleri yüzde 50 indirimde.

Kedi ve köpek mama çeşitleri yüzde 40 indirimli olarak satılıyor.

Bebek bezi çeşitlerinde yüzde 40’a varan indirimler açıklandı.

Bakliyat, bulgur ve un çeşitlerinde yüzde 25 indirimler 30 Nisan’a kadar devam ediyor.

Cif marka temizlik ürünlerinde yüzde 25’e varan indirimler sunuldu.

2 litre Sırma marka ayçiçek yağı fiyatı 79,90 TL.

Signal marka diş macunu, diş fırçası ve ağız suları yüzde 40 indirimde.

Sucuk çeşitlerinde yüzde 25 indirim başladı.

Zeytinyağı çeşitlerinde yüzde 25 oranında indirim başlatıldı.

5 litre Migros marka ayçiçek yağı 175 TL.

Migros marka 5 litre unun fiyatı 79,50 TL.

Gözde piliç kalçalı butun kilogram fiyatı 89,95 TL.

Yarım kilogram Migros süzme peynir fiyatı 59,90 TL.

1 kilogram Migros marka filiz siyah çay 99,95 TL.