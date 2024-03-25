Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Ramazan’ın mübarek ayı başladığında, Migros müşterilerine özel indirimlerle dolu bir dizi kampanya sunmaya başlıyor. 19 Mart 2024’ten itibaren geçerli olan bu promosyon kapsamında, bisküvi, kek, gofret ve çikolatalı tatlılar gibi lezzetli ürünlerde alışveriş yapan Migros müşterileri için hoş bir sürpriz var: Migros mağazaları ve online platformunda belirli ürünlerden birini satın alanlara, ikinci ürün Migros tarafından ücretsiz olarak verilecek. Kampanyanın bitiş tarihi ise şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.





Migros’un "Birini Al, Diğerini Bedava Kap" etkinliği, sona erme tarihi konusunda merak uyandırıyor. Özellikle Ramazan ayı boyunca Migros’ta düzenlenen indirim etkinliklerine bu yeni promosyon da katıldı. Migros, her hafta gerçekleştirdiği bu tür indirimlerin yanı sıra "Bir Alana Bir Bedava", "İki Al Birini Öde", "Üç Al İkisini Öde" gibi çeşitli avantajlı teklifleri müşterilerine sunuyor. Yeni kampanya ile raflardaki ürünler hızla azalıyor.

MİGROS KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Migros’un "Bir Al Bir Bedava" promosyonu, 19-20-21 Mart tarihleri arasında tatlı ürünlerinde geçerli olacak. Migros şubelerinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılacak alışverişlerde, seçili tatlı ürünlerinden birini alan herkese ikincisi Migros’tan armağan edilecek. Tatlı düşkünleri için kaçırılmayacak bu kampanya, lezzetli alışverişler için ideal bir zamanı müjdeliyor.