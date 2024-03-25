Bist 100
9.274,44 1%
DOLAR
32,15 0,56%
EURO
34,87 0,75%
ALTIN
2.237,07 1,01%

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Migros, tatlı tutkunları için heyecan verici bir promosyon duyurdu. "Birini Al, Birini Migros’tan Hediye Al" etkinliği, alışveriş severlere büyük avantajlar sağlıyor. Bu özel indirim haberini alan Gaziantepli alışveriş meraklıları, Migros mağazalarına koşarak gittiler… İşte bu harika kampanyanın ayrıntıları...

Yayın Tarihi: 25.03.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 15:45
Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Ramazan’ın mübarek ayı başladığında, Migros müşterilerine özel indirimlerle dolu bir dizi kampanya sunmaya başlıyor. 19 Mart 2024’ten itibaren geçerli olan bu promosyon kapsamında, bisküvi, kek, gofret ve çikolatalı tatlılar gibi lezzetli ürünlerde alışveriş yapan Migros müşterileri için hoş bir sürpriz var: Migros mağazaları ve online platformunda belirli ürünlerden birini satın alanlara, ikinci ürün Migros tarafından ücretsiz olarak verilecek. Kampanyanın bitiş tarihi ise şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.

migros kampanya

Migros’un "Birini Al, Diğerini Bedava Kap" etkinliği, sona erme tarihi konusunda merak uyandırıyor. Özellikle Ramazan ayı boyunca Migros’ta düzenlenen indirim etkinliklerine bu yeni promosyon da katıldı. Migros, her hafta gerçekleştirdiği bu tür indirimlerin yanı sıra "Bir Alana Bir Bedava", "İki Al Birini Öde", "Üç Al İkisini Öde" gibi çeşitli avantajlı teklifleri müşterilerine sunuyor. Yeni kampanya ile raflardaki ürünler hızla azalıyor.

MİGROS KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Migros’un "Bir Al Bir Bedava" promosyonu, 19-20-21 Mart tarihleri arasında tatlı ürünlerinde geçerli olacak. Migros şubelerinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılacak alışverişlerde, seçili tatlı ürünlerinden birini alan herkese ikincisi Migros’tan armağan edilecek. Tatlı düşkünleri için kaçırılmayacak bu kampanya, lezzetli alışverişler için ideal bir zamanı müjdeliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bu yöntemi öğrenince bir daha küflenmiş ekmek görmeyeceksiniz!

Bu yöntemi öğrenince bir daha küflenmiş ekmek görmeyeceksiniz!

Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

4A-4B'li için büyük revize! O isim ''Ağzımdan kaçtı'' dedi

4A-4B'li için büyük revize! O isim ''Ağzımdan kaçtı'' dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu
4
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
5
O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart
6
Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar
7
Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor

Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek

4A-4B'li için büyük revize! O isim ''Ağzımdan kaçtı'' dedi

Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek

Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Faizler uçtu kaçtı durdurulamıyor! Her yatırana 45 bin liradan fazla ödeniyor

Bu yöntemi öğrenince bir daha küflenmiş ekmek görmeyeceksiniz!