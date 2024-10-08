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Miliç Lagünü: Samsun'un Doğal Güzellikleri Arasında

Samsun'un Terme ilçesindeki Miliç Lagünü, doğal zenginlikleri ve ekosistemi ile dikkat çekiyor. Vatandaşlar keşfetmeye davet ediliyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:11
Miliç Lagünü: Samsun'un Doğal Güzellikleri Arasında

Miliç Lagünü: Doğanın Saklı Cenneti

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Miliç Lagünü, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile göz kamaştırıyor. Özellikle, bu lagün denize paralel uzanan yapısıyla görenleri büyülüyor.

Ekosistemi ve Biyolojik Çeşitliliği

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi birçok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, bu doğal oluşumun Türkiye’de nadir bulunduğunu belirtirken, Miliç Lagünü’nün korunması ve tanıtılması gerektiğine vurgu yaptı. Duyduğu heyecanla, "Tüm vatandaşlarımızı bu doğal zenginliği keşfetmeye davet ediyoruz." dedi.

Gizli Güzellikler ve Turizm Potansiyeli

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Miliç Lagünü’nün henüz yeterince tanınmadığını dile getirerek, "Burası Terme'nin gizli kalmış güzelliklerinden biri. Doğal yaşam burada son derece zengin. Su samuru, yaban ördekleri, su tavukları ve birçok balık türü bu bölgede yaşıyor." şeklinde konuştu.

Köprü Projesi ve Ekolojik Denge

Lagünün ekolojik dengesini korumak için dört köprünün projesinin bulunduğunu ifade eden Kul, "Devlet Su İşleri ile işbirliği yaparak bu köprüleri 30 metre uzunluğunda inşa etmeyi planlıyoruz. Böylece hem suyun doğal akışı sağlanacak hem de ekolojik denge korunacak." açıklamasında bulundu.

Doğa Dostu Turizm Faaliyetleri

Terme’nin turizm potansiyelinden bahseden Kul, "Karadeniz turlarının güzergahında bulunan Terme, Samsun'un turizmde yükselen yıldızı olabilir." dedi. Güneş enerjisi ile çalışan motorlar ve kano turları gibi çevre dostu turistik aktivitelerle Miliç Lagünü’nü daha fazla tanıtmayı hedefliyoruz.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati...

Samsun'un Terme ilçesinde "Miliç Lagünü", doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Terme'deki "Miliç Lagünü", denize paralel uzanan yapısı ve çevresinde oluşturduğu güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki lagün, göçmen kuşlar ve su samuru gibi pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

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