Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Ülkemizde eğitim adına gün gün yeni destekler ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizin geleceği öğrencilere yönelik okul hayatını kolaylaştıracak programlar eklenmeye devam ederken, bu kapsamda Aile Bakanlığı çalışmalarını ivedilikle sürdürüyor. 2024-2025 öğretim yılı öncesinde yeni bir destek açıklaması Aile Bakanlığı tarafından verilirken, söz konusu destekte belli şartları sağlayan öğrencilere öğle yemeği desteği sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen taşımalı eğitim uygulamasıyla birlikte, iki bakanlığın ortak çalışmaları neticesinde öğle yemeği desteği başlamış bulunuyor. Taşımalı eğitim kapsamında okulların bulunduğu merkezlere taşınan öğrencilere sağlana bu destek, evlerinden uzakta olsalar bile öğle yemeklerini okulda yeme imkanı sağlıyor.





Ailelerin yükünü hafifletecek olan bu program ile birlikte öğrencilerin dengeli beslenip derslerine odaklanmaları konusunda adım atılıyor. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve okul yolunda uzun mesafeler kat eden öğrenciler için bu uygulama büyük bir kolaylık sağlayacağa benziyor.

ÖĞLE YEMEĞİ DESTEĞİ BAŞVURULARI

Bu önemli hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Taşımalı eğitimden yararlanan tüm öğrenciler, bu program kapsamında ücretsiz öğle yemeği alma hakkına sahip oluyor. yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, eğitim aldıkları okullarda öğle yemeklerinden faydalanacağı da belirtilmiş bulunuyor.

Aile Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sağlanan öğrencilerin öğle yemekleri, her iki eğitim öğretim döneminde her gün karşılanacağı belirtilmiş bulunuyor. Öğle yemeği hizmeti, öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda verilecek olup, beslenme ihtiyacının karşılanmasına ve eğitim sürecine katkıda bulunulmasına destek oluyor.