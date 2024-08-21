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Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS'siz 120 bin Temizlik ve Güvenlik Görevlisi TYP alımı yapacak

2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesine toplamda 120 bin TYP personel alımı yapılacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:34
Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS'siz 120 bin Temizlik ve Güvenlik Görevlisi TYP alımı yapacak

2024 yılı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye genelinde önemli bir personel alımına imza atmaya hazırlanıyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında gerçekleştirilecek bu alımlarda, okullar ve yurtlarda görevlendirilmek üzere toplamda 120 bin personel istihdam edilecek. İŞKUR aracılığıyla yayımlanacak ilanlar sayesinde, iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuluyor. Eylül ayında okulların ve üniversitelerin açılmasıyla birlikte hız kazanacak olan bu personel alım sürecinin detaylarını ve başvuru koşullarını sizler için derledik.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS'siz 120 bin Temizlik ve Güvenlik Görevlisi TYP alımı yapacak

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYP personel alımları, okulların açılmasıyla birlikte yoğunlaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihine yakın bir zamanda 60 bin personel alımına başlayacak. Aynı şekilde, Gençlik ve Spor Bakanlığı da üniversitelerin açılış tarihine paralel olarak 60 bin personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlarla, özellikle deprem bölgelerinde önemli bir istihdam sağlanması planlanıyor. Adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağı ve hangi pozisyonlar için alım yapılacağı konusundaki detayları merakla bekliyor.

HANGİ POZİSYONLARDA TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

TYP kapsamında yapılacak personel alımları, özellikle temizlik ve güvenlik gibi kritik alanlarda yoğunlaşacak. MEB ve GSB bünyesinde görev yapacak personel için öne çıkan pozisyonlar şunlardır:

  • Temizlik Personeli: Okullarda ve yurtlarda temizlik hizmetlerini yerine getirecek personel alımları.
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak üzere güvenlik görevlisi alımları.

Bu pozisyonlara başvuracak adayların, belirli şartları taşıması gerekmektedir. İlgili başvuru koşullarına uygun adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

MEB 60 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı, Eylül ayının başlamasıyla birlikte okulların açılışına hazırlanıyor. Bu süreçte, okullarda görevlendirilmek üzere toplamda 60 bin temizlik personeli alımı yapılacak. Özellikle deprem bölgesinde, bu alımlarla birlikte büyük bir istihdam sağlanması hedefleniyor. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun olarak istihdam edilecekler. Bu alımlar, hem okulların hijyenik koşullarını sağlamak hem de öğrencilere güvenli bir eğitim ortamı sunmak adına büyük önem taşıyor.

GSB YURTLARA 60 BİN PERSONEL ALIMI BEKLENİYOR!

Gençlik ve Spor Bakanlığı da üniversitelerin açılmasına paralel olarak yurtlarda görevlendirilmek üzere toplamda 60 bin personel alımı yapmayı planlıyor. Temizlik görevlisi olarak alınacak bu personeller, Türkiye genelindeki yurtlarda hizmet verecekler. Özellikle deprem bölgelerindeki yurtlarda, bu alımlar sayesinde hem istihdam sağlanacak hem de yurtların ihtiyaç duyduğu personel desteği tamamlanacak. Adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TYP personel alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.
  • İŞKUR’a Kayıtlı Olmak: Adayların İŞKUR’a kayıtlı olması ve İŞKUR sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekmektedir.
  • 18 Yaşını Tamamlamış Olmak: Adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
  • Sigortalı Olmamak: Adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmeyen kişiler olmalıdır. Emekli ve malul aylığı almıyor olmak da bu şartlar arasındadır.
  • Öğrenci Olmamak: Adayların açıköğretim öğrencisi hariç, öğrenci statüsünde olmamaları gerekmektedir.

İŞKUR ÜZERİNDEN TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP personel alımı başvuruları, İŞKUR’un online sistemi üzerinden yapılacaktır. Adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirebilirler:

  1. Adım: Öncelikle İŞKUR E-Şube adresine giriş yapınız. E-Devlet şifrenizle veya İŞKUR kayıt bilgilerinizi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
  2. Adım: Sisteme giriş yaptıktan sonra “TYP Başvurusu” bölümüne gidin.
  3. Adım: Bulunduğunuz ildeki TYP ilanlarını görmek için il bilgilerinizi girin veya TYP numarasını biliyorsanız, ilgili alanı doldurun.

Bu adımları tamamladıktan sonra, uygun gördüğünüz ilanlara başvuru yaparak TYP personeli olma şansını yakalayabilirsiniz.

TYP personel alımları, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı için büyük önem taşıyor. Bu alımlar, okulların ve yurtların ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar için bu fırsat, iş hayatında yeni bir başlangıç anlamına gelebilir. Detaylar ve başvuru süreci hakkında güncel bilgileri İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

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