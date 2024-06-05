Milli Saraylar İdaresi güvenlik personeli alacak! Sertifikası olana iş fırsatı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, lisans düzeyinde eğitim almış adaylar arasından, KPSS puan sıralamasına göre 30 güvenlik görevlisi pozisyonu için personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuru sürecinin sona ermek üzere olduğu bu ilan, güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen profesyoneller için önemli bir fırsat sunuyor. İşte başvuruyla ilgili tüm detaylar haberimizde mevcut.





Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Personel Alımı İçin Kimler Başvurabilir?

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'de P3 puan türünden en az 60 puan elde etmiş olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesinde ve "Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği"nde yer alan sağlık koşullarını karşılamak.

Başvuru tarihi itibarıyla geçerli Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı'na sahip olmak.

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek ve bu düzende çalışmaya herhangi bir engeli bulunmamak.

Daha önce Milli Saraylar İdaresi tarafından yapılan mülakat sınavlarında başarısız olmamış olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını aşmamış olmak.

Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşıması,

En az 18 yaşında olması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almıyor olması (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),

Kamu görevinden ihraç edilmemiş olması,

Askerlikle ilişiği olmaması veya askerlik görevini tamamlamış olması,

Akıl sağlığının görevini yapmasına engel teşkil etmemesi,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışırken sözleşmesi feshedilmemiş olması gerekmektedir. Sözleşmesi feshedilenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda olan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve atamaları yapılmayacaktır.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı İş Başvurusu İşlemleri

Adaylar, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın açık pozisyonlarına başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla yapabilirler. Başvuruların tamamlanması için 2 Haziran 2024 tarihine kadar e-Devlet sistemine giriş yaparak ilgili iş ilanı sayfasından işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu süreç, adayların resmi başvurularını kolay ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.