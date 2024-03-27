Bist 100
8.806,72 0%
DOLAR
32,26 0,26%
EURO
35,13 0,67%
ALTIN
2.260,6 0,82%

Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek?

Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş isimli yarışmacı 5 milyon TL'lik final sorusunu yanıtlayarak büyük ödülü kazandı. Peki yapılacak kesintiler sonrası genç yarışmacının eline ne kadar para geçecek? Cevabı haberimizde...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:53
Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Berk Göktaş 5 milyon TL'lik final sorusuna kadar geldi. Final sorusunda yarışmacıya sorulan soru Bakara süresi ile ilgili oldu. Henüz 19 yaşında olan ve Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Berk Göktaş 5 milyon TL değerindeki final sorusuna da doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu. Yapılacak yüzde 20'lik kesinti sonrası genç yarışmacının eline 4 milyon lira geçecek.

İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU

Final sorusunda yarışmacıya "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu.Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek?

DOĞRU YANITI VERDİ

Berk Göktaş Mercimek, Soğan, Nohut ve Sarımsak şıkları arasından C şıkkı Nohut'u yanıtlayarak 5 milyon TL'yi kazandı ve tarihe geçti. Berk Göktaş, "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne olursa olsun çekil demezlerdi. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
3
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu
4
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor
5
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
6
O ilde yaşayanlara başvurular açıldı! Belediye koli koli erzak yardımı yapıyor: İşte aranan şart
7
Kamuda 39 bin TL maaşla personel alımı başlatıldı! KPSS'li KPSS'siz dev fırsat

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

4 gün içinde mazot, benzin, LPG alacaklara müjde! IBAN'a otomatikman para olarak yatacak

Ev almak isteyene aylık 7000 TL taksit imkanı! 2 kamu bankasından bayram ettiren konut kredisi!

Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama