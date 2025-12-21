DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.797.851,61 -0,58%

Mudurnu'da Birikme Geceleri Canlandı: 20 Geleneksel Oyun Sahnelendi

Mudurnu'nun Sürmeli köyünde Osmanlı'dan miras Birikme Geceleri yeniden canlandı; gençler dedelerinden devraldıkları 20 geleneksel oyunu sahneledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:05
Mudurnu'da Birikme Geceleri Canlandı: 20 Geleneksel Oyun Sahnelendi

Mudurnu'da Birikme Geceleri Canlandı: 20 Geleneksel Oyun Sahnelendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Birikme Geceleri geleneği, Sürmeli köyünde düzenlenen etkinlikle yeniden hayat buldu. Etkinlikte Sürmeli ve Delice Bayramlı başta olmak üzere çevre köylerden gelen gençler, dedelerinden devraldıkları oyunlarla kış gecelerine renk kattı.

Etkinlik ve oyunlar

Teknolojinin yaygın olmadığı, elektrik ve televizyonun bulunmadığı dönemlerde gaz lambası ve mum ışığında düzenlenen eğlenceler, günümüzde de aslına uygun şekilde sahnelendi. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği gece, köylüler tarafından hem eğlenme hem de kültürel bağları güçlendirme amacıyla uzun saatler sürdü.

Yaklaşık 20 farklı geleneksel oyun sahnelendi: arı, asenya, daktilo, güvey kuyma, meme, motor tamiri, av, sınır taşı, çift sürme, yüzük, helva satma, semer dikme, sepetçi, karakol, düğün okuma, ateş, tavuk çalma, kabak, masal satma ve hoça.

Muhtarların değerlendirmesi

Sürmeli Köyü Muhtarı Erkan Akıllı etkinliğin amaçlarını anlatarak, "3 köyümüzde kış aylarında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla dedelerimizin zamanında yapılan bu geceleri yeniden başlatmak istedik. Eskiden elektrik, televizyon, telefon yoktu. İnsanlar her akşam bir evde toplanır, kendi imkanlarıyla oyunlar üretir, kış gecelerini böyle geçirirdi. Bu bizim kültürümüzün bir parçası ve yaşatmaya kararlıyız" dedi.

Delice Köyü Muhtarı Muzaffer Yalçın de geleneklerin önemine vurgu yaparak, "Bu gelenek Mudurnu ilçesi ve köylerinde yıllar önce yaygın olarak yapılırdı. Şimdi yeniden bu kültürü canlandırmak için kolları sıvadık" ifadelerini kullandı.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE MİRAS KALAN VE "BİRİKME GECELERİ" OLARAK...

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE MİRAS KALAN VE "BİRİKME GECELERİ" OLARAK ADLANDIRILAN GELENEKSEL ORTA OYUNU KÜLTÜRÜ, KÖYLÜLERİN YOĞUN KATILIMIYLA YENİDEN HAYAT BULDU.

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE MİRAS KALAN VE "BİRİKME GECELERİ" OLARAK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
76 yaşındaki koleksiyoner 40 yıllık para koleksiyonunu Gazze için satacak
2
Bingöl'de 2025 Aile Yılı: Genç ve Ailelere Farkındalık Konferansları
3
Kırklareli'de Şehit Astsubay Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu
4
Gaziantep'te Baba-Oğul 45 Yıldır Kalaycılığı Yaşatıyor
5
İncirliova'da Fidan Dikimi: Başkan Kaya "Her fidan yarınlara bırakılan yeşil miras"
6
İncirliova'da Ulaşım Konforu Artıyor: İstiklal Mahallesi'nde Sıcak Asfalt
7
Fırat-OSB İsale Hattı açıldı: Gaziantep OSB'ye günlük 120 bin metreküp su

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025