Mudurnu'da Birikme Geceleri Canlandı: 20 Geleneksel Oyun Sahnelendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Birikme Geceleri geleneği, Sürmeli köyünde düzenlenen etkinlikle yeniden hayat buldu. Etkinlikte Sürmeli ve Delice Bayramlı başta olmak üzere çevre köylerden gelen gençler, dedelerinden devraldıkları oyunlarla kış gecelerine renk kattı.

Etkinlik ve oyunlar

Teknolojinin yaygın olmadığı, elektrik ve televizyonun bulunmadığı dönemlerde gaz lambası ve mum ışığında düzenlenen eğlenceler, günümüzde de aslına uygun şekilde sahnelendi. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği gece, köylüler tarafından hem eğlenme hem de kültürel bağları güçlendirme amacıyla uzun saatler sürdü.

Yaklaşık 20 farklı geleneksel oyun sahnelendi: arı, asenya, daktilo, güvey kuyma, meme, motor tamiri, av, sınır taşı, çift sürme, yüzük, helva satma, semer dikme, sepetçi, karakol, düğün okuma, ateş, tavuk çalma, kabak, masal satma ve hoça.

Muhtarların değerlendirmesi

Sürmeli Köyü Muhtarı Erkan Akıllı etkinliğin amaçlarını anlatarak, "3 köyümüzde kış aylarında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla dedelerimizin zamanında yapılan bu geceleri yeniden başlatmak istedik. Eskiden elektrik, televizyon, telefon yoktu. İnsanlar her akşam bir evde toplanır, kendi imkanlarıyla oyunlar üretir, kış gecelerini böyle geçirirdi. Bu bizim kültürümüzün bir parçası ve yaşatmaya kararlıyız" dedi.

Delice Köyü Muhtarı Muzaffer Yalçın de geleneklerin önemine vurgu yaparak, "Bu gelenek Mudurnu ilçesi ve köylerinde yıllar önce yaygın olarak yapılırdı. Şimdi yeniden bu kültürü canlandırmak için kolları sıvadık" ifadelerini kullandı.

