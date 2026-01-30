Muğla Akyaka’da Deniz Kahverengiye Döndü

Muğla Akyaka’da denizin rengi kahverengiye döndü

Sağanak yağış ve fırtına sonrası sahillerde çamur birikmesi

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, dünyaca ünlü Ula’nın Akyaka mahallesinde deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.

Gökçe Sahili ve Akyaka kıyılarında, dağlardan gelen çamurlu suların denize karışmasıyla mavi renge sahip deniz suyu kahverengiye döndü.

Şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, mendirek ve Akyaka sahilinde deniz seviyesinin yükselmesine yol açtı. Bölgedeki görüntüler sahil sakinleri ve ziyaretçiler tarafından kaydedildi.

Yetkililer ve hava raporlarına göre, bölgede yağış ve fırtınanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

