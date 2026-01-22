Ağrı'da Barajdan Çıkan Tarihi Minare Kışın Kartpostallık Görüntüsüyle Büyülüyor

Başçavuş köyünde ortaya çıkan yapı, kar ve su manzarasıyla dikkat çekiyor

Ağrı’nın merkeze bağlı Başçavuş köyünde, baraj sularının çekilmesiyle yeniden görünür hale gelen tarihi minare, kışın karlarla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerin ve köy sakinlerinin ilgisini çekiyor.

Baraj yapımı öncesinde köy yerleşiminin önemli bir parçası olduğu öğrenilen minare, yıllar boyunca sular altında kaldı. Su seviyesinin düştüğü dönemlerde yeniden gün yüzüne çıkan yapı, özellikle kar yağışıyla birlikte çevresiyle birlikte adeta kartpostallık sahneler oluşturuyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 26 dereceye kadar düştüğü Ağrı’da, tarihi minarenin etrafını saran beyaz örtü ve çekilen baraj sularının oluşturduğu doğal panorama, fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Bölgenin geçmişine ışık tutan bu yapı, kış koşullarında ayrı bir görsel zenginlik kazanıyor.

Köy sakinleri, minarenin hem tarihi hem de manevi bir değer taşıdığını belirterek yapının korunması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar, yıllara meydan okuyan bu yapının bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu ifade etti.

Öte yandan, soğuk havanın etkisini artırdığı bölgede gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 26 derece olarak ölçüldüğü bildirildi. Kar ve dondurucu soğuğa rağmen ayakta kalmayı sürdüren minare, geçmişten günümüze ulaşan önemli bir simge olarak varlığını koruyor.

AĞRI’NIN MERKEZE BAĞLI BAŞÇAVUŞ KÖYÜNDE, BARAJ SULARININ ÇEKİLMESİYLE YENİDEN GÖRÜNÜR HALE GELEN TARİHİ MİNARE, KIŞ MEVSİMİNDE KARLAR ALTINDAKİ GÖRÜNTÜSÜYLE İLGİ ODAĞI OLDU.