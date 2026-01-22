Ağrı'da Barajdan Çıkan Tarihi Minare Kışın Kartpostallık Görüntüsüyle Büyülüyor

Ağrı'nın Başçavuş köyünde baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi minare, eksi 26°C'de karla kaplı görüntüsüyle kartpostallık sahneler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:48
Ağrı'da Barajdan Çıkan Tarihi Minare Kışın Kartpostallık Görüntüsüyle Büyülüyor

Ağrı'da Barajdan Çıkan Tarihi Minare Kışın Kartpostallık Görüntüsüyle Büyülüyor

Başçavuş köyünde ortaya çıkan yapı, kar ve su manzarasıyla dikkat çekiyor

Ağrı’nın merkeze bağlı Başçavuş köyünde, baraj sularının çekilmesiyle yeniden görünür hale gelen tarihi minare, kışın karlarla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerin ve köy sakinlerinin ilgisini çekiyor.

Baraj yapımı öncesinde köy yerleşiminin önemli bir parçası olduğu öğrenilen minare, yıllar boyunca sular altında kaldı. Su seviyesinin düştüğü dönemlerde yeniden gün yüzüne çıkan yapı, özellikle kar yağışıyla birlikte çevresiyle birlikte adeta kartpostallık sahneler oluşturuyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 26 dereceye kadar düştüğü Ağrı’da, tarihi minarenin etrafını saran beyaz örtü ve çekilen baraj sularının oluşturduğu doğal panorama, fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor. Bölgenin geçmişine ışık tutan bu yapı, kış koşullarında ayrı bir görsel zenginlik kazanıyor.

Köy sakinleri, minarenin hem tarihi hem de manevi bir değer taşıdığını belirterek yapının korunması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşlar, yıllara meydan okuyan bu yapının bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu ifade etti.

Öte yandan, soğuk havanın etkisini artırdığı bölgede gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 26 derece olarak ölçüldüğü bildirildi. Kar ve dondurucu soğuğa rağmen ayakta kalmayı sürdüren minare, geçmişten günümüze ulaşan önemli bir simge olarak varlığını koruyor.

AĞRI’NIN MERKEZE BAĞLI BAŞÇAVUŞ KÖYÜNDE, BARAJ SULARININ ÇEKİLMESİYLE YENİDEN GÖRÜNÜR HALE GELEN...

AĞRI’NIN MERKEZE BAĞLI BAŞÇAVUŞ KÖYÜNDE, BARAJ SULARININ ÇEKİLMESİYLE YENİDEN GÖRÜNÜR HALE GELEN TARİHİ MİNARE, KIŞ MEVSİMİNDE KARLAR ALTINDAKİ GÖRÜNTÜSÜYLE İLGİ ODAĞI OLDU.

AĞRI’NIN MERKEZE BAĞLI BAŞÇAVUŞ KÖYÜNDE, BARAJ SULARININ ÇEKİLMESİYLE YENİDEN GÖRÜNÜR HALE GELEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi Açıldı — KOBİ'lere E‑Ticaret ve Dijitalleşme Desteği
2
Osmangazi Belediyesi'nden Türk Bayrağına Güçlü Tepki
3
Sinop’ta En Güzel Cami Bahçeleri Seçilecek
4
Gaziantep Büyükşehir 2026 Karla Mücadelede Teyakkuzda
5
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Karşıyaka Semt Pazarında
6
Bingöl'e Kuvvetli Kar Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge'den İkaz
7
Yıldırım Belediyesi'nden Yeni Evlenenlere Ücretsiz Nikah Salonu Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları