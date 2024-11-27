Muğla'nın Tuzla Sulak Alanı'nda Göçmen Kuş Yoğunluğu Artıyor

Muğla'nın Tuzla Sulak Alanı, Göçmen Kuşların Merkezi Haline Geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan ve "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı, göçmen kuşların yoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Alan, havadan alınan görüntülerle bu zenginliği gözler önüne seriyor.

Renkli Manzaralar Sunuyor

Yılın büyük bölümünde, flamingolar ile şenlenen Tuzla Sulak Alanı, Milas-Bodrum kara yolunun Boğaziçi Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Burada, çok sayıda kuş ve balık türü bir arada bulunarak, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Göçmen Kuşların Gözde Noktası

Türkiye, Avrupa ve Afrika arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin kesişim noktası olarak, göçmen kuşlar için çok sayıda sulak alan barındırıyor. Tuzla, bu alanlar arasında gösterilerek, buraya gelen göçmen kuşların oluşturduğu renkli görüntülerle dolup taşıyor.

Çeşitlilik İçeren Doğal Yaşam

Flamingoların yanı sıra, balıkçıl, turna, martı, tepeli pelikan, kaz ve ördek gibi birçok kuş türü de bu sulak alanda gözlemleniyor. Çevresindeki zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Tuzla, Türkiye'nin popüler turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistler için de bir uğrak noktası oluşturuyor.

Dron ile Görüntüleme

Sulak alandaki göçmen kuşların yoğunluğu, drone ile çekilen görüntülerle kaydedildi. Bu görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini ve canlıların çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'nın Milas ilçesinde "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu gözlendi. Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Milas-Bodrum kara yolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türüyle ilgi görüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu gözlendi. Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Milas-Bodrum kara yolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türüyle ilgi görüyor.