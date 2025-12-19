Muğla Valisi, 90 Yaşındaki Fatmana’nın 'Valiyi Görmek' Hayalini Gerçekleştirdi

"Muğla’nın Değerleri" serisi sıcak bir buluşmaya vesile oldu

Muğla Valiliği tarafından hazırlanan "Muğla’nın Değerleri" serisi, gönülleri ısıtan bir buluşmaya sahne oldu. Vali Dr. İdris Akbıyık, Milas ilçesi Çomakdağ Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Fatmana Ertuğrul'un 'Ölmeden valiyi görmek istiyorum' dileğini yerine getirdi.

Vali Akbıyık, Fatmana ninenin yaşadığı 200 yıllık tarihi taş evini ziyaret ederek elini öptü ve hayır duasını aldı. Ziyarette, Fatmana Ertuğrul'un çeyiz olarak sakladığı tarihi eşyalar da incelendi.

Sıcak sohbet ortamında konuşan Vali Akbıyık, yaşlıların toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti. Akbıyık, yaşlıların kültürel ve etik değerleri yarınlara taşıyan en değerli hayat rehberleri olduğunu vurguladı ve Fatmana ninenin isteğinin bugün yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret, "Muğla’nın Değerleri" serisinin 10. bölümünde Fatmana Ertuğrul'un sempatik tavırları ve valiyi görme arzusu ile izleyicilerin ilgisini çekmesinin ardından gerçekleşti. Vali Akbıyık, ayrılırken Fatmana nineye sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diledi.

