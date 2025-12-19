DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.953,88 0,08%
BITCOIN
3.776.020,59 -4,01%

Muğla Valisi, 90 Yaşındaki Fatmana’nın 'Valiyi Görmek' Hayalini Gerçekleştirdi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 'Muğla’nın Değerleri' serisi kapsamında 90 yaşındaki Fatmana Ertuğrul'u evinde ziyaret ederek hayalini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:59
Muğla Valisi, 90 Yaşındaki Fatmana’nın 'Valiyi Görmek' Hayalini Gerçekleştirdi

Muğla Valisi, 90 Yaşındaki Fatmana’nın 'Valiyi Görmek' Hayalini Gerçekleştirdi

"Muğla’nın Değerleri" serisi sıcak bir buluşmaya vesile oldu

Muğla Valiliği tarafından hazırlanan "Muğla’nın Değerleri" serisi, gönülleri ısıtan bir buluşmaya sahne oldu. Vali Dr. İdris Akbıyık, Milas ilçesi Çomakdağ Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Fatmana Ertuğrul'un 'Ölmeden valiyi görmek istiyorum' dileğini yerine getirdi.

Vali Akbıyık, Fatmana ninenin yaşadığı 200 yıllık tarihi taş evini ziyaret ederek elini öptü ve hayır duasını aldı. Ziyarette, Fatmana Ertuğrul'un çeyiz olarak sakladığı tarihi eşyalar da incelendi.

Sıcak sohbet ortamında konuşan Vali Akbıyık, yaşlıların toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti. Akbıyık, yaşlıların kültürel ve etik değerleri yarınlara taşıyan en değerli hayat rehberleri olduğunu vurguladı ve Fatmana ninenin isteğinin bugün yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret, "Muğla’nın Değerleri" serisinin 10. bölümünde Fatmana Ertuğrul'un sempatik tavırları ve valiyi görme arzusu ile izleyicilerin ilgisini çekmesinin ardından gerçekleşti. Vali Akbıyık, ayrılırken Fatmana nineye sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diledi.

VALİ DR. İDRİS AKBIYIK, KENDİSİNİ GÖRMEK İSTEYEN 90 YAŞINDAKİ FATMANA ERTUĞRUL'U EVİNDE ZİYARET...

VALİ DR. İDRİS AKBIYIK, KENDİSİNİ GÖRMEK İSTEYEN 90 YAŞINDAKİ FATMANA ERTUĞRUL'U EVİNDE ZİYARET EDEREK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

VALİ DR. İDRİS AKBIYIK, KENDİSİNİ GÖRMEK İSTEYEN 90 YAŞINDAKİ FATMANA ERTUĞRUL'U EVİNDE ZİYARET...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Belediyesi'nden İzinsiz İlan ve Kaldırım İşgali Denetimi
2
Tokat'ta belediye operatöründen minik Mustafa'ya hafriyat jesti
3
Kars'ın Yerli Penguenleri: Sakarmekeler Donla Mücadele Ediyor
4
Söke Belediyesi 2025'te 74 bin 867 kilogram Geri Kazanım Başarısı
5
Tunceli Hozat'ta Güvenlik Güçlerine Moral Programı
6
Afyonkarahisar'da Hafta Sonu Yağış ve Isınma Bekleniyor
7
Eskişehir’de 'Sürdürülebilir ve Modern Tarım Uygulamaları' Semineri

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül