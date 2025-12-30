Munzur Dağları'nda Şamualar (Çengel Boynuzlu Dağ Keçileri) Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi

Munzur Dağları'nda şamualar karla buluştu

Erzincan ile Tunceli arasında uzanan ve 3 bin 300 rakıma ulaşan Munzur Dağları, kışın etkili karıyla birlikte yaban hayatının çarpıcı görüntülerine sahne oldu. Son günlerde yoğun kar yağışının etkisiyle yüksek kesimlerin beyaz örtüyle kaplandığı bölgede, nesli tehlike altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri (şamua) havadan görüntülendi.

Koruma çalışmaları ve nüfus artışı

Bölgenin zengin ekosistemine ev sahipliği yapan Munzur Dağları'nda son yıllarda yürütülen koruma çalışmaları ve denetimlerin artmasıyla yabani hayvan popülasyonunda gözle görülür artış kaydedildi. Özellikle sarp ve yüksek kayalık alanları tercih eden şamuaların, kış aylarında zaman zaman daha düşük rakımlı alanlara, yaklaşık bin metre seviyelerine kadar indiği gözlemlendi.

Drone görüntüleri doğaseverleri etkiledi

Drone ile kaydedilen görüntülerde, şamuaların dik yamaçlarda çevik hareketlerle ilerlediği ve karla kaplı kayalıklar arasında besin aradığı anlar net biçimde yer aldı. Bu kareler, Munzur Dağları'nın doğal güzelliklerini ve bölgenin yaban hayatı açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, Munzur Dağları'nın sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, özellikle nesli tehlike altındaki türlerin yaşam alanlarının bozulmaması gerektiğini vurguluyor. Munzur'da kaydedilen bu görüntüler, bölgenin yalnızca doğal manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin yaban hayatıyla da Türkiye'nin önemli doğa alanlarından biri olduğunu kanıtlıyor.

