DOLAR
42,92 -0,05%
EURO
50,56 -0,27%
ALTIN
6.028,94 -0,91%
BITCOIN
3.741.097,96 -0,07%

Munzur Dağları'nda Şamualar (Çengel Boynuzlu Dağ Keçileri) Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi

Munzur Dağları'nın 3 bin 300 rakımlı zirvelerinde, nesli tehlike altındaki şamualar drone ile karla kaplı kayalıklarda görüntülendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 08:31
Munzur Dağları'nda Şamualar (Çengel Boynuzlu Dağ Keçileri) Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi

Munzur Dağları'nda şamualar karla buluştu

Erzincan ile Tunceli arasında uzanan ve 3 bin 300 rakıma ulaşan Munzur Dağları, kışın etkili karıyla birlikte yaban hayatının çarpıcı görüntülerine sahne oldu. Son günlerde yoğun kar yağışının etkisiyle yüksek kesimlerin beyaz örtüyle kaplandığı bölgede, nesli tehlike altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri (şamua) havadan görüntülendi.

Koruma çalışmaları ve nüfus artışı

Bölgenin zengin ekosistemine ev sahipliği yapan Munzur Dağları'nda son yıllarda yürütülen koruma çalışmaları ve denetimlerin artmasıyla yabani hayvan popülasyonunda gözle görülür artış kaydedildi. Özellikle sarp ve yüksek kayalık alanları tercih eden şamuaların, kış aylarında zaman zaman daha düşük rakımlı alanlara, yaklaşık bin metre seviyelerine kadar indiği gözlemlendi.

Drone görüntüleri doğaseverleri etkiledi

Drone ile kaydedilen görüntülerde, şamuaların dik yamaçlarda çevik hareketlerle ilerlediği ve karla kaplı kayalıklar arasında besin aradığı anlar net biçimde yer aldı. Bu kareler, Munzur Dağları'nın doğal güzelliklerini ve bölgenin yaban hayatı açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, Munzur Dağları'nın sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, özellikle nesli tehlike altındaki türlerin yaşam alanlarının bozulmaması gerektiğini vurguluyor. Munzur'da kaydedilen bu görüntüler, bölgenin yalnızca doğal manzaralarıyla değil, aynı zamanda zengin yaban hayatıyla da Türkiye'nin önemli doğa alanlarından biri olduğunu kanıtlıyor.

MUNZUR’UN BEYAZ ZİRVESİNDE ŞAMUALAR GÖRÜNTÜLENDİ

MUNZUR’UN BEYAZ ZİRVESİNDE ŞAMUALAR GÖRÜNTÜLENDİ

MUNZUR’UN BEYAZ ZİRVESİNDE ŞAMUALAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Şiddetli Rüzgar: Ağaç Devrildi, Biri Kırıldı
2
Munzur Dağları'nda Şamualar (Çengel Boynuzlu Dağ Keçileri) Karla Kaplı Zirvelerde Görüntülendi
3
Şanlıurfa'da Kar Yağışı: Atatürk Mahallesi'nde Ağaç Devrildi
4
SAİB Gaziantep'te İlk Genel Kurulunu Yaptı: Muhammed Ganim Genel Başkan Seçildi
5
Yazmalı Efe Melike Basmacı'dan Ahde Vefa: Danışmanı Kazım Acıkara'nın Nişanı
6
Sapanca Gölü için Eylem Planı: Alemdar 175 Milyon TL Yatırımını Açıkladı
7
Osmangazi Belediyesi Şiir Atölyesi: 3 Haftada Yeni Şairler Yetişiyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?