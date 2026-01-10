Muradiye Şelalesi eksi 12 derecede kısmen dondu

Van’ın Muradiye ilçesinde yer alan ve her mevsim ayrı güzelliğiyle öne çıkan Muradiye Şelalesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle kısmen dondu.

Donmuş yüzey ve buz sarkıtları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Muradiye ilçe merkezine yakın konumda, Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelalenin bir bölümü buzla kaplandı. Yaz aylarında coşkulu akan su, kışın ise oluşan buz sarkıtları ve donmuş yüzeyiyle farklı bir görünüme büründü.

Soğuk havanın etkisiyle şelalenin çevresinde oluşan buz tabakaları, ziyaretçilere adeta kartpostallık görüntüler sundu. Donan bölümler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken bölgeye görsel bir şölen kattı.

Yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Muradiye Şelalesi, kış aylarında adeta buzdan bir gelinlikle doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Bu eşsiz kış manzarası bölge turizmine de canlılık getiriyor.

