Muradiye Şelalesi eksi 12 derecede kısmen dondu

Van’daki Muradiye Şelalesi, sıcaklıkların sıfırın altında 12 dereceye düşmesiyle kısmen donarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:03
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:05
Muradiye Şelalesi eksi 12 derecede kısmen dondu

Muradiye Şelalesi eksi 12 derecede kısmen dondu

Van’ın Muradiye ilçesinde yer alan ve her mevsim ayrı güzelliğiyle öne çıkan Muradiye Şelalesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesiyle kısmen dondu.

Donmuş yüzey ve buz sarkıtları kartpostallık görüntüler oluşturdu

Muradiye ilçe merkezine yakın konumda, Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelalenin bir bölümü buzla kaplandı. Yaz aylarında coşkulu akan su, kışın ise oluşan buz sarkıtları ve donmuş yüzeyiyle farklı bir görünüme büründü.

Soğuk havanın etkisiyle şelalenin çevresinde oluşan buz tabakaları, ziyaretçilere adeta kartpostallık görüntüler sundu. Donan bölümler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekerken bölgeye görsel bir şölen kattı.

Yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Muradiye Şelalesi, kış aylarında adeta buzdan bir gelinlikle doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Bu eşsiz kış manzarası bölge turizmine de canlılık getiriyor.

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE YER ALAN VE HER MEVSİM AYRI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN MURADİYE ŞELALESİ...

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE YER ALAN VE HER MEVSİM AYRI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN MURADİYE ŞELALESİ, HAVA SICAKLIKLARININ SIFIRIN ALTINDA 12 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KISMEN DONDU.

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE YER ALAN VE HER MEVSİM AYRI GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN MURADİYE ŞELALESİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beytüşşebap'ta Damlarda Biriken 2 Metrelik Kar Temizleniyor
2
Siirt Belediyesi'nden Çölyak ve Fenilketonüri Hastalarına 176 Kişiye Gıda Desteği
3
Atatürk Üniversitesi'nde Tarım Eğitiminin 180. Yılı Kutlandı
4
İpek Yolu'nda Karla Mücadele: Şenoba Belediyesi Görevde
5
Demirci'de Karla Kaplı Kartpostallık Manzaralar
6
Gaziantep 2025'te Turizm Rekoru: 1 milyon 21 bin 138 Konaklayan Turist
7
Tunceli'de Kızılay ve AFAD'tan Ovacık'ta gıda ve battaniye yardımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları