Muratpaşa'da 2025'te 928 bin 662 kilogram Atık Ayrıştırıldı — Çevreci Komşu Kart

Muratpaşa'da 2025'te 928 bin 662 kilogram atık ayrıştırıldı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından yürütülen Çevreci Komşu Kart projesiyle ilçe sakinleri, 2025 yılında 928 bin 662 kilogram atığı kaynağında ayırarak geri dönüşüme kazandırdı. Bu çalışmanın karşılığında Muratpaşalıların kartlarına yüklenen toplam tutar 1 milyon 182 bin 371 lira oldu.

Projenin gelişimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarı sonrası proje, kısa süre içinde tüm Muratpaşa'ya yayıldı.

Toplanan atık türleri ve oranlar

2025 yılı boyunca evlerden toplanan cam, kağıt, plastik ve metal ambalaj atıklarının toplamı 928 bin 662 kilogram olarak kaydedildi. Toplanan atık türleri arasında %64 oranla plastik ilk sırada yer alırken, bunu %25 oranında kağıt atık izledi. Geriye kalan oran ise cam ve metal atıklardan oluştu.

Ayrıca 132 bin kilogram tekstil atığı toplandı; ilçe sakinleri bu atık karşılığında 452 bin 802 lira kazanç sağladı. Bununla birlikte 2 bin 517 parça elektronik atık ve 25 bin 320 litre atık yağ da Çevreci Komşu Kart kapsamında toplandı. Elektronik atıklar ve atık yağlardan ilçe sakinlerinin kartlarına yüklenen tutar ise 500 bin liraya yaklaştı.

Uygulama ve kartın işleyişi

Proje kapsamında kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartları'na ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor; ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor.

