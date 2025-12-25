Muş'ta Öğrenciler Keçi Kömü Yaylası'nda Dengbejlik ve Fotoğrafçılık Deneyimi

Muş'ta Üniversite Öğrencileri Keçi Kömü Yaylası'nda Dengbejlik ve Fotoğrafçılık Deneyimi

Muş'ta üniversite öğrencileri fotoğraf kursu kapsamında Çengilli köyündeki Keçi Kömü Yaylası'na düzenledikleri geziyle hem doğanın tadını çıkardı hem de dengbejlik (ozanlık) kültürünü yakından tanıdı.

Etkinlikte neler yaşandı

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kayıtlı öğrenciler, yaylada yapılan etkinlikte bölgenin köklü miraslarından biri olan dengbejlik geleneğine tanıklık etti. Öğrenciler, yaylada dengbej tarafından seslendirilen kilamları dinleyerek sözlü Kürt edebiyatının önemli bir parçasını öğrenme fırsatı buldu.

Aralık ayında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, güneşin keyfini çıkarıp Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Aynı zamanda yaylanın doğal güzelliklerini fotoğraflayan katılımcılar, kültür ve sanatı bir arada deneyimledi. Etkinlik sonunda öğrenciler, meradan dönen keçilere elleriyle yem vererek hayvanlarla vakit geçirip fotoğraf çekti.

Fotoğrafçı Kenan Demir'in açıklaması

Geziyi düzenleyen fotoğraf sanatçısı Kenan Demir, aktiviteler hakkında şunları söyledi: 'Tarihi mekânları, doğal güzellikleri ve bölgenin yaşam kültürünü konu alan bu gezilerde hem fotoğraf çekimleri yapıyor hem de öğrencilerimizin sahada deneyim kazanmasını sağlıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz, teorik eğitimlerini uygulamayla pekiştirirken temel çekim ve kadraj tekniklerini yerinde öğrenme imkânı buluyor. Bugün de rotamızı Çengilli köyünün yaylalarına çevirdik. Aralık ayı olmasına rağmen havanın güzelliği, doğanın ve akan suların sesi hepimizi adeta etkiledi.'

