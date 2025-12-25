DOLAR
MUSKİ'den Muğla'da Su Sayaçları İçin Donma Uyarısı

MUSKİ, Meteorolji Genel Müdürlüğü uyarısıyla Muğla'da soğuk hava nedeniyle su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşları izole etme ve 185 çağrı merkezine başvurma konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:02
MUSKİ'den Muğla'da su sayaçları için donma uyarısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, önümüzdeki bir hafta boyunca Muğla genelinde hissedilir derecede düşecek hava sıcaklıkları nedeniyle su sayaçlarının donma riski bulunduğunu duyurdu.

Uyarının detayları

Yapılan uyarıda, "Meteorolji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimiz genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte su sayaçlarında donma riski oluşabilir. Donmaya bağlı arızaların önüne geçmek için aşağıdaki basit önlemleri almanızı öneriyoruz; Su sayacınızı strafor, cam yünü gibi uygun izolasyon malzemeleriyle sarın. Sayaçların bulunduğu alanları rüzgâr ve soğuğa karşı kapalı tutun. Donmuş sayaç veya borulara ateş veya sıcak suyla müdahale etmeyin. Alınacak küçük önlemler, büyük sorunların önüne geçer. Soğuk havalarda su sayaçlarınızı korumayı unutmayın. İhtiyaç halinde 185 numaralı çağrı merkezimize başvurabilirsiniz" denildi.

Alınacak önlemler

Su sayacınızı strafor veya cam yünü ile izole etmek, sayaçların bulunduğu alanları rüzgâr ve soğuğa karşı kapalı tutmak gibi basit tedbirler önerildi. Ayrıca donmuş sayaç veya borulara ateş ya da sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

İletişim

Herhangi bir arıza veya bilgi ihtiyacında 185 numaralı çağrı merkezinden destek alınabileceği hatırlatıldı.

