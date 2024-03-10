Mutfaktaki ev eşyalarının ömrünü böyle uzatın! Beklediğinizden daha uzun süre dayanacak

Size sunacağımız tavsiyeleri uygularsanız ev aletlerinizin arızalanmasını önleyebilirsiniz. Böylece eşyalarınızın kullanım süresini de artırabilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ BAKIMI

Çamaşır makinelerinizin üstüne ağırlık veya dolu çamaşır sepetleri yerleştirmeyin. Her seferinde makinenizin kauçuk kısımlarını silin. Ve metal kazanını temizleyin. Bu sayede makinenizde küf oluşmasını engelleyebilirsiniz. Makinenizde ıslak çamaşır bırakmayın. Nemli ve ağır çamaşırlar makinenizin kazanının yıpranmasına ve bozulmasına neden olacaktır.







BUZDOLABI BAKIMI

Buzdolabınızın bakımına eve geldiği anda başlamalısınız. Buzdolabınız kesinlikle düz bir pozisyonda taşınmalı ve 40 dereceden daha fazla eğilmemelidir. Yoksa kompresör yağı akabilir ve buzdolabınız tamamen arızalanabilir. Buzdolabına sıcak yemek koymanız sakıncalıdır. Önce soğumasını sağlayın. Buzdolabının arkasındaki filtreyi her ay bir kere elektrikli süpürgeyle temizleyin. Bu işlemi yaparken dolabın fişini prizden çıkarmayı ihmal etmeyin.





MİKRODALGA BAKIMI

Mikrodalgada hafif yiyecekler hazırlarken, içine bir su bardağı koyun. Bu, mikrodalga ışınlarının bir kısmını emecek ve yiyeceklerinizin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Mikrodalganın içine çok ağır şeyler koymayın (cihazın ne kadar taşıyabileceğini kullanma kılavuzunda görebilirsiniz).

BLENDER BAKIMI

Blenderlerde çok sıcak ya da çok soğuk buzlu içecekler yapmayın. Blenderlerı suya batırmayın. Motor kısmına su kaçarsa blender bozulur. Bu yüzden karıştırıcınızı suyla yıkarken dikkatli olun.