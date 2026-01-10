MYO Öğrencileri BŞEÜ Merkez Kampüsünü Gezdi

Osmaneli MYO öğrencileri, gezi kapsamında BŞEÜ Merkez Kampüsü’nü gezdi; akademik, sosyal ve sportif olanakları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:19
Osmaneli Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, düzenlenen gezi programı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Merkez Kampüsünü ziyaret etti.

Gezi Programı

Gün boyu süren program, sabah saatlerinde Bayraklı Yolda gerçekleştirilen karşılama ile başladı. Öğrenciler; Kapalı Spor Salonu, Fitness Salonu, Halı Saha ve Voleybol Kompleksi hakkında bilgilendirildi.

Kampüs Deneyimi

Öğle saatlerinde verilen yemek arası ve serbest zaman diliminde öğrenciler kampüs atmosferini deneyimleme fırsatı buldu. Sosyal alanları keşfederek arkadaşlarıyla vakit geçiren öğrenciler, üniversitenin eğitim altyapısı, araştırma imkânları ve öğrenci odaklı hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Rektörün Açıklaması

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Öğrencilerimizin üniversitemizin sunduğu akademik, sosyal ve sportif olanakları yerinde görmeleri, aidiyet duygularını güçlendiriyor. BŞEÜ olarak öğrenci odaklı yaklaşımımızla onların gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

