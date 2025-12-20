Muğla'ya Turuncu Alarm: Şiddetli Yağış, Sel ve Hortum Riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla ve çevresi bu gece saatlerinden itibaren şiddetli yağışların etkisi altına giriyor.

Uzmanlar sel, su baskını ve kıyı şeridinde hortum riski konusunda vatandaşları acil kodla uyardı.

Etkilenecek zaman ve bölgeler

Yapılan son tahminlere göre, yağışlı hava dalgası bu gece saatlerinden itibaren öncelikle Muğla’nın doğu ilçelerinde etkisini göstermeye başlayacak. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise il genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkisini artırması bekleniyor.

Vatandaşa öneriler

Yetkililer, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, dere yataklarından uzak durulması ve açık alanlardaki eşyaların fırtınaya karşı sabitlenmesi uyarısında bulundu.

Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi büyük önem taşıyor.

MUĞLA İÇİN TURUNCU ALARM