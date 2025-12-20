DOLAR
Tunceli'de Deprem Güvenliği: Valilik ve Adliye Munzur Üniversitesi'ne Taşındı

Tunceli'de valilik, adliye ve bazı kamu kurumları, deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak Munzur Üniversitesi kampüsüne taşındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:15
Tunceli'de Deprem Güvenliği: Valilik ve Adliye Munzur Üniversitesi'ne Taşındı

Tunceli'de deprem güvenliği için valilik, adliye ve kamu kurumları Munzur Üniversitesi'ne taşındı

Tunceli'de deprem riskini azaltmaya yönelik yürütülen güçlendirme çalışmaları kapsamında Valilik, Adliye ve bazı kamu kurumları geçici olarak Munzur Üniversitesi yerleşkesine taşındı. Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası kaynaklarıyla yürütülüyor.

Kent merkezindeki Hükümet Konağı, Kültür Merkezi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün eski binasında güçlendirme ve yenileme çalışmaları başlarken, ilçelerdeki Hozat, Mazgirt ve Nazımiye hükümet konakları için ihale süreçlerinin sürdüğü bildirildi.

Vali Şefik Aygöl'ün açıklaması

"Deprem riskini azaltmaya yönelik olarak depreme dayanıklı şehirler oluşturmakla ilgili mücadelemiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hükümet Konağı, Kültür Merkezi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün eski binasını Dünya Bankası kaynaklarıyla depreme dayanıklı ve güçlü bir hale getirebilmek için gerekli ihalesi yapıldı. Çalışmalar içeride başladı. Valilik ve adliye binalarını, ayrıca diğer 2 binamızı da boşalttık. Artık çalışmalar başlamış olacak. Şehrimizin Hozat, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinin Hükümet Konaklarının 2’nci bölümünün ihale çalışmalarına da başlandı, süreç devam ediyor. İlimizin Kültür Merkezi ve Kültür İl Müdürlüğü, Müze Müdürlüğüne geçirildi. Bu binalara ek olarak Kızılay, Yeşilay ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın da kendi hizmet binalarıyla ilgili yıkım kararı verildi. Bu taşınma bir tercih değil bir zorunluluktan kaynaklandı. Üniversitemize taşınmamızın sebebi şehrimizde bu kadar kurumu taşıyabilecek başka bir hizmet alanı olmamasından kaynaklanmaktadır. Üniversitemizin atıl durumda olup kullanılmayan 2 binası onarıldı, hazırlandı ve valiliğimiz, adliyemiz ve diğer birimlerimiz orada hizmet vermekte. Bu konuda kış dönemini tercih ettik. Vatandaşlarımızın bu dönemde hizmet alma konusunda bir azalma olduğunu görüyoruz. Yaz aylarında buraya geri dönmek üzere bir değerlendirme yapıldı. Üniversite yönetimimize, vatandaşın hizmet almasını engellememek noktasında fedakarlık yaparak kurumlarımıza yer verdikleri için teşekkür ederim"

Kamu hizmetlerinin aksamaması için taşınma planları ve düzenlemeler yapıldığı, üniversitenin kullanılmayan iki binasının onarılarak hazırlandığı ve kurumların burada hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

