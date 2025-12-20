Samsun'da Engelli Sevim Uzun Akülü Araç ve Kira Desteği Bekliyor

Samsun’da bedensel engelli Sevim Uzun’un zorlu yaşam mücadelesi

Tek bacağını da kaybetme riskiyle karşı karşıya; akülü araç ve kira desteği istiyor

Samsun’un Canik ilçesinde yaşayan bedensel engelli Sevim Uzun (61), yıllardır ayakta tuttuğu tek bacağındaki menüsküs yırtığı nedeniyle hareket kabiliyetini neredeyse kaybetme noktasına geldi. İkinci kattaki evinde dış dünyadan büyük ölçüde izole bir hayat süren Uzun, 3 bin lira engelli maaşıyla geçinmeye çalışırken kira bedeli olan 6 bin lira nedeniyle ciddi bir maddi darboğaz yaşıyor.

Uzun’un komşusu Zöhre Karabaş, durumunu anlatırken şunları söyledi: "Merdivenlerden inerken iki koltuk değneğini göğsüme tutarak indiriyorum. Çıkarken her iki basamakta bir dinlendiriyorum. İndiğimiz zaman araba gelene kadar bina önünde yarım saat, bir saat oturmak zorunda kalıyor çünkü yürüyemiyor. 6 aydan beri bu dizinden dolayı hiç evden dışarı çıkamadı, sadece hastane için çıkarabildik. Araba olmadan elli adım atıp da gidemiyor."

Uzun, engelli maaşının kira karşılamaya yetmediğini ve hayatta kalabilmek için bazı vakıf ve kurumların yanı sıra komşularından aldığı destekle yaşamını sürdürdüğünü belirtti: "Çok mağdur durumdayım. Üç bin lira engelli maaşı alıyorum. Altı bin lira kira veriyorum. Sobalı bir evde yaşıyorum. Ama üç bin lira bana yetmiyor. Hiçbir şekilde kiramı karşılayamıyorum. Bana komşularım sağdan soldan destek veriyorlar. Tek başıma geçinemiyorum. Elektriğimi, suyumu onlarla ödüyorum. Hatta yiyecek bile alamıyorum."

Toplu taşımaya binmesinin imkansız olması nedeniyle hastaneye gitmek veya fatura yatırmak için her gidiş-dönüşte 250-300 lira taksi parası gerekiyor; bu masrafı da komşuları arasında toplayarak karşılıyorlar. Vakıflardan gelen erzak kolileri ve ayda bir gönderilen temizlik görevlisi ise kalıcı çözüm sağlamıyor.

Sevim Uzun, en büyük ihtiyacının hareket özgürlüğünü yeniden kazanmak olduğunu vurgulayarak hayırseverlerden akülü araç talep etti: "Akülü aracım olsa en azından ihtiyaçlarımı görürdüm. Bana lütfen hayırseverlerden bu yardımı bekliyorum. Hiç kimsem yok, oğlum da akrabalarım da destek olmuyor. Mağdur durumdayım, destek bekliyorum."

Komşusu Karabaş da çağrısını yineleyerek, "En büyük ihtiyacımız akülü araba ve kira desteği. Allah rızası için kimin gücü yetiyorsa bu kızımıza el uzatsın" dedi.

İhtiyaçlar: Akülü araç, kira desteği ve kalıcı sosyal yardım çözümleri.

SEVİM UZUN VE ZÖHRE KARABAŞ