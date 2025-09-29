Neva ile 3 Boyutlu Ahşap Sanatı: Semih Çelebi’nin Bursa Atölyesi

MUSTAFA YILMAZ - Bursa

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Semih Çelebi, Bursa Nilüfer'deki evinin altındaki atölyede geliştirdiği ve 'neva' adını verdiği teknikle üç boyutlu ahşap eserler üretiyor. Çelebi, 15 yıldır sürdürdüğü çalışmalarıyla hem özgün eserler yaratıyor hem de öğrenci yetiştiriyor.

Neva nedir?

Çelebi'nin tanımına göre neva, ahşap oyma, kakma, marküteri (ahşabın iç içe geçirilerek ağaçların doğal renkleriyle yapılan oyma sanatı), naht (ahşap şekillendirme), kıl testere kesimi ve ahşap boyamanın bir araya gelmesiyle oluşan yeni bir sanat akımıdır. Bu teknikle üretilen eserler, görünür, dokunulası ve gölgesi kendinden olan üç boyutlu objeler olarak öne çıkıyor.

Çelebi, başlangıçta ünlü ressamların tablolarını birebir ölçülerine sadık kalarak ahşaba işlediğini, zamanla özgün çalışmalara da yöneldiğini söylüyor.

İsim ve tescil

Çelebi, yürüttüğü çalışmayı 15 yıllık bir birikim olarak tanımlıyor ve sanatına 'neva' adını verdiğini ifade ediyor. Kendisi neva adını tescil ettirdiğini belirterek, ismin Arapçada 'ahenk, düzen, nizam', Türkçede bir makam, İspanyolcada ise 'kar tanesi' anlamlarına geldiğini; bu anlamların sanat akımının ruhuyla örtüştüğünü aktarıyor.

Teknik, malzeme ve süre

Semih Çelebi, eserlerinde en iyi ağaçları ve organik malzemeleri kullandığını, dünya çapında dayanıklılık hedefiyle en iyi yapıştırıcıları tercih ettiğini vurguluyor. Eserlerin yapım süreleri, içerdikleri ayrıntılara göre değişiyor; bazı işler bir seneye kadar sürebiliyor.

Neva uygulamasında ahşabın doğal renkleri ve desenlerinden yararlanmanın önemine dikkat çeken Çelebi, gerektiğinde kırmızı ve mavi gibi renkler için emprenye (ahşabın bünyesine çeşitli kimyasal maddelerin emdirilmesi) boya teknikleri uyguladığını aktarıyor.

Özgünlük ve dünya çapındaki durum

Çelebi, yaptığı araştırmalar sonucu dünyada benzer bir akım görmediğini belirtiyor. İran ve ABD'de kakmacılık örnekleri bulunduğunu ancak bu sanat dallarının hepsini bir arada kullanan bir akımına rastlamadığını, bu yüzden neva'nın kendine has olduğunu ifade ediyor.

Çelebi, çalışmasını tanıtmak adına önce tanınmış ressamların tablolarını ahşaba aktardığını, daha sonra kendi özgün dilini geliştirdiğini söylüyor ve neva ile ürettiği üç boyutlu ahşap eserleri hem sergilemeye hem de öğrenciler yetiştirmeye devam ettiğini belirtiyor.

