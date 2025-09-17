Nevşehir'in 'Renkli Pala'sı Nureddin Ortaçal: 50 Yıldır Tek Renkli Takımlar

Nevşehir'in 'Renkli Pala'sı 50 Yıldır Tek Renkli Giyiniyor

Hacıbektaşlı emekli işçi Nureddin Ortaçal kentte dikkat çekiyor

Nevşehir'de yaşayan 63 yaşındaki Nureddin Ortaçal, çocukluğunda başlayan renkli giyim geleneğini yarım asırdır sürdürüyor. Gömleğinden pantolonuna, ayakkabısından kemerine kadar aynı renkten takım yapan Ortaçal, pala bıyıklarıyla da kentte 'renkli pala' olarak tanınıyor.

Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde doğup büyüyen ve daha sonra merkeze yerleşen Ortaçal, 13 yaşında diktirdiği kırmızı gömlek ve pantolon ile oluşturduğu ilk kombinin beğenilmesinin ardından tarzını korudu. Emekli işçi Ortaçal, kırmızı, sarı, beyaz, turkuaz, mavi ve yeşil gibi renklerdeki kıyafetlerini aynı tonlardaki kemer ve ayakkabılarla tamamlıyor.

Günlük yaşamında da tek renkli takım giymekten vazgeçmiyor. İmkan oldukça terzisine tek renkten takımlar diktiren Ortaçal, ayakkabı ve kemerlerini de özel olarak yaptırıyor. Bu giyim tercihi ona hem özgüven hem de mutluluk veriyor.

Ortaçal, AA muhabirine verdiği söyleşide, '50 yıldır böyle giyiniyorum. Renkli giyinince daha mutlu oluyorum. Bir ortama girince insanlar bana bakıyor. Baktıklarını hissedince bıyığımı da şöyle bir sıvazlarım' diye konuştu. Ortaçal bıyığının bir zamanlar bir buçuk metre uzunluğunda olduğunu ve 1992'de Köy Hizmetleri'nde yol yapımında çalışmaya başlayınca kestiğini söyledi.

Tek renkli kıyafetleri tercih etmesinin nedenini anlatan Ortaçal, '13 yaşından beri renkli giyerim, bu bir heves. Kot pantolon ve tişört filan versen giyemem. İllaki böyle renkli takım olacak. Eskiden ağabeylerim Almanya'dan izne gelince güzel giyinirlerdi. Ben de onlara heveslendim ve kendime elbise diktirmeye başladım' dedi. Ayrıca bağda bahçede çalışırken de aynı şekilde giyindiğini ve kıyafetleri kirlenirse yeniden diktirdiğini belirtti.

'Kırmızı olsun, beş fazla olsun' diyen Ortaçal, en sevdiği rengin kırmızı olduğunu ve şu anda mor renkte kıyafet ve ayakkabı diktirmek için kumaş siparişi verdiğini aktardı.

Ortaçal'ın 21 yıllık terzisi Metin Sertbakan ise müşterisinin renkli kişiliğinin kentte gençlerin de ilgisini çektiğini söyledi. Sertbakan, 'Nureddin amca renkli bir kişilik. Aslında babamın müşterisiydi sonra bize emanet etti. Bütün elbiselerini biz dikiyoruz. Nureddin amca Nevşehir'in en renkli kişilerinden biri. Giyimi ve kıyafetleriyle müşterilerim içinde sıra dışı değil, tek. Biz seviyoruz, Nevşehir de seviyor.' diye konuştu.

Haber: EHÇET ALKAN

Nevşehir'de yaşayan 63 yaşındaki Nureddin Ortaçal, çocukluğunda bir hevesle başladığı renkli kıyafet tercihinden 50 yıldır vazgeçmiyor. Gömleğinden pantolonuna, ayakkabısından kemerine aynı renkte giyinerek günlük yaşamını sürdüren ve pala bıyıklarıyla da dikkati çeken Ortaçal, kentte "renkli pala" olarak tanınıyor. İmkan buldukça terzisine tek renk giysiler diktiren Ortaçal, ayakkabı ve kemerini de özel olarak yaptırıyor.